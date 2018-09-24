Daily Mail: британские подлодки не участвовали в атаке против "химического арсенала" Асада

Британское издание Daily Mail со ссылкой на источник в министерстве обороны пишет, что в апреле этого года, когда западная коалиция во главе с США атаковала сирийские объекты, на которых, по данным разведки, хранилось химическое оружие, никаких британских подводных лодок в восточном Средиземноморье не было – вопреки тому, что заявлял офис премьер-министра Терезы Мэй.

В публикации утверждается, что королевский военно-морской флот попросту не был готов к участию в подобной операции. Авторы статьи заявляют, что британская армия находится в бедственном состоянии из-за последовательного сокращения военного бюджета.

По сведениям Daily Mail, в настоящее время реальная численность личного состава британских вооруженных сил – менее 80 тысяч человек. И процесс сокращения армии Великобритании продолжается. При этом сокращаются и расходы на учения и другие действия, необходимые для поддержания обороноспособности страны, говорится в статье.

Отмечается, что численность британских ВВС, которые действуют против террористов в Сирии и Ираке, за последние четверть века сократилась примерно вдвое.

Daily Mail пишет, что Великобритания сегодня не готова к вооруженному противостоянию с серьезным противником, называя в качестве примера такого противника Россию.

Отметим, что эта публикация появилась вскоре после того, как стало известно: команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй тайно готовит проведение досрочных парламентских выборов, чтобы заручиться поддержкой общественности после того, как лидеры ЕС отвергли план Мэй по Brexit. Об этом 23 сентября написал еженедельник The Sunday Times со ссылкой на источники в окружении британского премьера.

Удар западной коалиции по целям в Сирии в апреле 2018 года

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по целям в Сирии. Атака была начата в 21:00 по времени Вашингтона (в 4 утра по израильскому времени).

Поводом для массированного удара по целям в Сирии стала химическая атака в Думе 7 апреля 2018 года. Жертвами этой атаки, по разным данным, стали от 40 до 200 человек, в том числе мирные граждане.

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил тогда, что силы коалиции выпустили по территории Сирии 105 ракет.

При этом удар был нанесен по строго определенным целям и носил точечный характер. По словам представителя Пентагона, по исследовательскому центру в окрестностях Дамаска было выпущено 76 ракет, в том числе 57 крылатых ракет Tomahawk. Маккензи заметил, что этот ракетный удар "отбросит сирийскую химическую программу на годы назад".

Второй целью стало "хранилище химического оружия" на западе провинции Хомс. По нему было выпущено 22 ракеты. Третьей целью стал бункер, по которому выпустили 7 ракет.

Командование армии Сирии заявило, что были перехвачены от 13 до 20 ракет и что "противник не достиг своих целей". При этом подчеркивалось, что в отражении атаки участвовали только сирийские ПВО (то есть российские средства ПВО задействованы не были). Пентагон заявил, что "ответ Сирии был по всем показателям крайне неэффективным".

Принимающая участие в гражданской войне в Сирии ливанская террористическая организация "Хизбалла" заявила, что ее объекты на сирийской территории не пострадали.

ЦАХАЛ в операции не участвовал. Пресс-служба израильской армии события в Сирии тогда не комментировала. Попыток ударов по израильской территории со стороны Сирии, Ирана или "Хизбаллы" зафиксировано не было.

Министр обороны США Джеймс Мэттис пояснил на брифинге, что американские военные по приказу президента, совместно с союзниками, уничтожали предприятия по разработке химического оружия. Он отметил, что удар был мощнее, чем тот, что был нанесен год назад, так как Башар Асад "не принял сигнал" и не отказался от применения химического оружия.

Министерство обороны РФ заявило, что США, Великобритания и Франция выпустили по сирийским объектам более 100 крылатых ракет класса "воздух-земля". По данным минобороны РФ, значительная часть ракет была сбита на подлете к целям.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар коалиции по целям в Сирии был нанесен без санкции Совета Безопасности ООН. Он назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом". О солидарности с позицией РФ заявили власти Белоруссии.

В отличие от России, сразу несколько европейских стран приветствовали действия коалиции. В частности, Испания, Нидерланды, Литва и Украина сочли удар по Сирии "законным и пропорциональным ответом". Действия коалиции поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Турция также приветствовала удар по целям в Сирии, назвав его "соразмерным ответом".

О своем "жестком осуждении" атаки на Сирию заявили Тегеран и руководство террористической организации "Хизбалла".