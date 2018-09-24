"Коммерсант": после инцидента с Ил-20 Сирия может получить российские ЗРК С-300

В статье, посвященной докладу министерства обороны РФ по обстоятельствам гибели российского самолета-разведчика Ил-20, газета "Коммерсант" пишет, что может быть принято решение о переброске в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300.

В публикации цитируются слова президента России Владимира Путина: "Ответные действия будут направлены прежде всего на обеспечение дополнительной безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии... Это будут такие шаги, которые заметят все".

Высокопоставленный военный источник заявил "Коммерсанту": одной из таких мер может стать переброска в Сирию батареи ЗРК С-300, что станет "серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии". Тот же источник добавил: "Де-факто воздушное пространство Сирии будет прикрыто не только устаревшими системами ПВО, но и весьма эффективной модификацией "трехсотки"". Причем, как отметил этот источник, за каждым сирийским расчетом С-300 можно будет закрепить российских офицеров, "чтобы исключить вероятность ЧП".

О возможности поставок в Сирию ЗРК С-300 "Фаворит" в российском руководстве говорили в апреле этого года, после массированного ракетного удара сил западной коалиции во главе с США по сирийским военным объектам после химической атаки, в результате которой погибли десятки людей, в том числе мирные граждане. Тогда командование армии Сирии заявляло, что были перехвачены от 13 до 20 ракет и что "противник не достиг своих целей". При этом подчеркивалось, что в отражении атаки участвовали только сирийские ПВО (то есть российские средства ПВО задействованы не были). Пентагон заявил, что "ответ Сирии был по всем показателям крайне неэффективным".

Российские военные, по данным минобороны РФ, для защиты от воздушных атак на своей базе в "Хмеймим", около сирийской Латакии, используют ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК С-300ФМ "Форт-М", ЗРК "Тор-М2", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Оса-АКМ", С-125 "Печора-2М", ЗРК "Бук-М2Э", ЗРС С-200ВЭ "Вега".

Израильские СМИ неоднократно сообщали, что ведутся переговоры о возможных поставках сирийцам российских ЗРК С-300. Израиль возражал против таких поставок, и была достигнута договоренность, что сирийцы не получат С-300. В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у Москвы после удара западных сил нет моральных обязательств не поставлять сирийцам С-300. Но в мае помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин говорил, что переговоры о поставках этих ЗРК с Дамаском не ведутся. После гибели Ил-20 и 15 российских военнослужащих 17 сентября 2018 года эмбарго на поставку С-300 сирийцам может быть аннулировано Москвой.

Поставка российских ЗРК С-300 в Сирию. История вопроса

Тема поставок ЗРК С-300 и других современных вооружений Сирии обсуждалась многократно – и до начала гражданской войны в этой стране (в марте 2011 года), и после. Израиль настоятельно просил Россию воздержаться от таких поставок.

В 2010 году между Москвой и Дамаском было достигнуто соглашение о приобретении четырех батарей С-300 за 900 миллионов долларов. По сведениям израильских властей, один платеж по этой сделке был проведен Сирией в 2013 году через российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ). Но 4 июня 2013 года Владимир Путин заявил, что контракт на поставку Сирии ЗРК С-300, подписанный несколько лет назад, не реализован. В августе 2014-го заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Константин Бирюлин утверждал, что комплексы С-300, предназначавшиеся для Сирии, будут утилизированы. Однако в ноябре 2014-го глава сирийского МИДа Уалид Муаллим заявлял, что Дамаск вскоре получит от Москвы ЗРК С-300.

В декабре 2015-го кувейтская газета "Аль-Раи" писала, что Россия передала Сирии ЗРК С-300. Эта информация не подтвердилась.

Зенитно-ракетный комплекс С-300. Справка

С-300 является зенитно-ракетной системой среднего радиуса действия (до 100 км), способной одновременно отслеживать до 100 и поражать до 12 целей. Система С-300 была принята на вооружение в СССР в 1979 году. Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна уничтожать баллистические и ракетные цели. Развитием ЗРК С-300 стало создание ЗРК С-400, принятого на вооружение в 2004 году.

Система С-300 имеет большое количество модификаций, отличающихся различными ракетами, радарами, возможностью защиты от средств радиоэлектронной борьбы, большей дальностью и возможностью бороться с баллистическими ракетами малой дальности или целями, летящими на малой высоте.