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Ближний Восток

ImageSat: продолжается строительство на атакованных ранее военных объектах в Сирии

время публикации: 15:53 | последнее обновление: 16:42 блог версия для печати фото
ImageSat: продолжается строительство на атакованных ранее военных объектах в Сирии
ImageSat: продолжается строительство на атакованных ранее военных объектах в Сирии
ImageSat: продолжается строительство на атакованных ранее военных объектах в Сирии
ВСЕ ФОТО

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показано, что ведутся интенсивные восстановительные работы на базе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али") в Сирии, неподалеку от границы с Ираком. Кроме того, возводятся новые сооружения около пограничного перехода Аль-Букамаль (Сирия) – Аль-Каим (Ирак).

В публикации аналитиков ImageSat отмечается, что база группировки "Катаиб Имам Али", входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", была атакована в ночь на 9 сентября. В течение нескольких недель после авиадара на этой базе построено новое бетонированное сооружение, а также достроено ответвление дороги.

Кроме того, на снимках видно, что неподалеку от официального пограничного перехода возводятся ангары, которые могут быть предназначены для хранения оружия.

3 сентября американский телеканал Fox News сообщил о строительстве на базе группировки "Катаиб Имам Али" в Сирии примерно в 5 км от границы с Ираком. Через пять дней по данному объекту был нанесен авиаудар. Восемь возведенных или строящихся складов были уничтожены.

Аналитики ImageSat тогда писали: "Если это действительно иранская база, можно предположить, что удар – часть кампании, призванной помешать созданию наземного коридора, связывающий Иран с союзниками в Сирии и ливанской "Хизбаллой". Склады, скорее всего, были предназначены для боеприпасов и другого военного оборудования, которым могли бы воспользоваться развернутые здесь части".

Тогда же отмечалось, что вблизи базы, непосредственно на границе с Ираком, находится еще один объект. Эксперты ISI пришли к выводу, что это строящийся пограничный переход, призванный сменить закрытый ранее КПП "Аль-Букамаль – Аль-Каим", расположенный по-соседству. Новый переход будет находиться под контролем Ирана.

Напомним, что в репортаже, показанном Fox News 3 сентября, были показаны спутниковые фотографии, полученные от гражданской спутниковой компании и подтверждающие информацию о строительстве нового военного объекта. Телеканал утверждал, что проект был одобрен правительством Ирана и осуществляется силами "подразделения аль-Кудс". В нем цитировались аналитики ISI, которые, ознакомившись с фотографиями, предположили, что в пяти недавно построенных зданиях, окруженных земляными валами, могут храниться высокоточные ракеты. На снимках можно было увидеть на северо-западе объекта 10 дополнительных складов, обладающих меньшей внешней защитой.

Fox News также цитировал военных экспертов, которые говорили, что это первый случай, когда Иран строит "с нуля" подобную базу в Сирии.

Утром 9 сентября базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что в результате авиаудара по целям в районе Аль-Букамаля были убиты не менее 18 человек. Отмечалось также, что атака была осуществлена неопознанными самолетами, удары были нанесены по районам, контролируемым иранскими и проиранскими силами. В результате авиаудара нанесен ущерб военной технике.

В сирийских и иракских СМИ публиковались утверждения о причастности Израиля к ударам по указанным целям.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 сентября 2019 г.
"Аль-Маядин" сообщил об очередном авиаударе по базе проиранской милиции в Ираке
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 сентября 2019 г.
Debka: ВВС Израиля и Саудовской Аравии совместно атакуют иранскую армию в Аль-Букамале
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 сентября 2019 г.
Вновь атакована цель на границе Сирии и Ирака, есть убитые и раненые
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 сентября 2019 г.
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