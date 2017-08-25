25 августа 2017 г.
последняя новость: 15:02
Малахов исповедался и причастился
7 ингредиентов секретного соуса
О венчании Рудковской и Плющенко
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:18 Иран планирует завершить реконструкцию реактора в Араке к 2022 году
13:13 "Хизбалла" заявила о применении иранских БПЛА против ИГ. ВИДЕО
12:04 СМИ: палестинцы дали Кушнеру 45 дней, чтобы добиться уступок от Израиля
11:45 OrientalExpress: ХАМАС и "Исламский джихад" осудили произраильского суданского министра
07:11 Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил о готовности к переговорам с "Исламским государством"
06:58 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 августа
06:16 Трамп заверил президента Египта в стремлении продолжать сотрудничество
21:25 "Президент Трамп очень оптимистичен": пессимизм на переговорах в Рамалле
13:51 Власти Ирака: в результате столкновения судов в Персидском заливе погибли 20 человек
11:09 В Турции автобус врезался в опору моста, не менее пяти погибших
Ближний Восток

Иран планирует завершить реконструкцию реактора в Араке к 2022 году

время публикации: 14:18 | последнее обновление: 14:18 блог версия для печати фото
Иран планирует завершить реконструкцию реактора в Араке к 2022 году

В пятницу, 25 августа, заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что проект по реконструкции реактора на тяжелой воде в Араке будет завершен к 2022 году. Соответствующий контракт Тегеран ранее подписал с Пекином.

По словам Камальванди, которого цитируют иранский телеканал Press TV и российское агентство РИА Новости, проект реконструкции реактора, получившего новое название Хандаб, идет в соответствии с графиком.

Реконфигурация реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. Главная особенность реакторов на тяжелой воде в том, что в них можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению. В январе 2016 года Иран сообщил, что демонтировал основную часть реактора, в которой должна была использоваться тяжелая вода.

В апреле нынешнего года Китай и Иран подписали первый коммерческий контракт на реконструкцию реактора в Араке. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что атомный реактор на тяжелой воде в городе Арак станет современным исследовательским реактором, соответствующим высоким международным стандартам.

Напомним, что "ядерное соглашение" 2015 года предусматривало отказ Ирана от производства плутония на объекте в Араке. Тегеран тогда обязался преобразовать реактор на объекте в Араке для использования в мирных целях. Предполагалось, что центрифуги, находящиеся на предприятии, будут производить радиоактивные изотопы для применения в медицине и промышленности.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 января 2017 г.
AP: Иран получит из России необогащенный уран в виде компенсации за тяжелую воду
// NEWSru.co.il // В мире // 2 сентября 2016 г.
Аналитики обнаружили тайные послабления для Ирана в рамках ядерной сделки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 июля 2016 г.
Опубликовано секретное дополнение к "ядерному соглашению" с Ираном
// NEWSru.co.il // В мире // 25 апреля 2016 г.
Тегеран намерен закупать тяжелую воду в России – вопреки условиям "ядерного" соглашения







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 25 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017