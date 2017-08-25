Иран планирует завершить реконструкцию реактора в Араке к 2022 году

В пятницу, 25 августа, заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что проект по реконструкции реактора на тяжелой воде в Араке будет завершен к 2022 году. Соответствующий контракт Тегеран ранее подписал с Пекином.

По словам Камальванди, которого цитируют иранский телеканал Press TV и российское агентство РИА Новости, проект реконструкции реактора, получившего новое название Хандаб, идет в соответствии с графиком.

Реконфигурация реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. Главная особенность реакторов на тяжелой воде в том, что в них можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению. В январе 2016 года Иран сообщил, что демонтировал основную часть реактора, в которой должна была использоваться тяжелая вода.

В апреле нынешнего года Китай и Иран подписали первый коммерческий контракт на реконструкцию реактора в Араке. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что атомный реактор на тяжелой воде в городе Арак станет современным исследовательским реактором, соответствующим высоким международным стандартам.

Напомним, что "ядерное соглашение" 2015 года предусматривало отказ Ирана от производства плутония на объекте в Араке. Тегеран тогда обязался преобразовать реактор на объекте в Араке для использования в мирных целях. Предполагалось, что центрифуги, находящиеся на предприятии, будут производить радиоактивные изотопы для применения в медицине и промышленности.