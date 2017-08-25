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Ближний Восток

Трамп заверил президента Египта в стремлении продолжать сотрудничество

время публикации: 06:16 | последнее обновление: 06:17 блог версия для печати фото
Абд аль-Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп в Белом доме. 3 апреля 2017 года

Вечером в четверг, 24 августа, президент США Дональд Трамп позвонил своего египетскому коллеге Абд аль-Фаттаху ас-Сиси и сказал, что постарается преодолеть любые трудности на пути в сотрудничеству двух стран. Как отмечает агентство Reuters, это разговор состоялся через несколько дней после того, как стало известно, что США не предоставят финансовой помощи Египту.

В минувший вторник два американских информированных источника сообщили Reuters, что Вашингтон решил отказаться от оказания помощи Египту, сумма которой оценивалось в 95,7 миллионов долларов, а также отложить на неопределенный срок перевод еще 195 миллионов долларов, так как Каир не смог добиться прогресса в соблюдении прав человека и других норм демократии.

Объем ежегодной американской помощи Египту до последнего времени составлял 1,3 миллиарда долларов в год.

23 августа МИД Египта заявил, что решение США приостановить оказание финансовой помощи может иметь негативные последствия. Эта тема обсуждалась на встрече советника президента США Джареда Кушнера и главы МИД Египта Самеха Шукри.

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