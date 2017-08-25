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Ближний Восток

"Хизбалла" заявила о применении иранских БПЛА против ИГ. ВИДЕО

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Кадр видеозаписи, опубликованный "Хизбаллой"
Кадр видеозаписи, опубликованный "Хизбаллой"
Кадр видеозаписи, опубликованный "Хизбаллой"
ВСЕ ФОТО

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", опубликовал на этой неделе кадры видеозаписи, на которых демонстрируется применение ударных беспилотных самолетов в боях против "Исламского государства".

В частности, были показаны удары по транспортным средствам боевиков ИГ и по строениям, в которых, по всей видимости, находились, боевики.

Причем, судя по комментариям, "Хизбалла" применяла БПЛА иранского производства не только на ливано-сирийской границе, но в районе ирако-сирийской границы.

Первое сообщение о применении "Хизбаллой" ударных иранских беспилотников против ИГ в районе Каламун было опубликовано 21 августа не только арабскими, но и израильскими СМИ. Последняя видеозапись датирована 23 августа, хотя могла быть сделана ранее.

Какие именно иранские БПЛА применила "Хизбалла" в ходе боевых действий против ИГ, "Аль-Манар" не сообщает. Нет также сведений о том, кто был оператором этих беспилотных самолетов – ливанцы или специалисты из иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Боевики "Хизбаллы" используют иранские беспилотники, по меньшей мере, с лета 2006 года: тогда в сторону Израиля были запущены несколько самолетов-бомб, которые были сбиты израильскими ВВС. В октябре 2012 года иранский БПЛА-разведчик проник в воздушное пространство Израиля со стороны Средиземного моря и был сбит.

Тегеран не скрывает, что "Хизбалла" получает не только ракеты, но и иранскую беспилотную технику. Гражданская война в Сирии была использована иранской военной промышленностью для испытаний новой техники в реальных боевых условиях.

На сегодняшний день достоверно известно о производстве в Иране ударного БПЛА "Шахед-129". Сообщалось о том, что эти самолеты применяются в Сирии. Ходили слухи также о том, что "Хизбалла" получила иранский БПЛА "Ясир", способный осуществлять атакующие операции.

Российский эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов заявил редакции NEWSru.co.il: "О применении в Сирии БПЛА "Шахед-129", способных нести на борту оружие, достаточно хорошо известно. В качестве подтверждения этого, в том числе, имелись вещественные доказательства в виде упавших беспилотников. Насчет БПЛА "Ясир", не соглашусь. Да, также имеются свидетельства использования этих систем в Сирии. Но это легкий разведывательный БПЛА, представляющий собой несколько видоизмененный аппарат, созданный на основе американского беспилотника ScanEagle. Ударные функции у него возможны только в некоем гипотетическом варианте "камикадзе"".

"В целом, показанные кадры могут быть как иллюстрацией применения оружия с БПЛА, а могут просто демонстрировать результат использования наземных средств поражения, при которых картинка обеспечивалась небольшим коммерчески-доступным мультироторным беспилотником. Использование последнего сомнений не вызывает, остальное под вопросом", – отметил Федутинов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 августа 2017 г.
Впервые для атаки на боевиков ИГ "Хизбалла" использовала беспилотники
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 августа 2017 г.
Иранцы строят в Сирии ракетный завод, который будет защищен российскими ПВО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 августа 2017 г.
Иранский БПЛА помешал действиям американского авианосца
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июля 2017 г.
CNN: лазерная пушка ВМФ США сбила беспилотник в Персидском заливе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2017 г.
Иран создал базу БПЛА рядом с сирийской Пальмирой
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2017 г.
Истребитель США сбил сирийский БПЛА иранского производства
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 мая 2017 г.
СМИ: инженер ХАМАС Мухаммад аз-Зауари свой первый БПЛА создал в Иране







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