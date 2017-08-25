25 августа 2017 г.
последняя новость: 07:46
Малахов исповедался и причастился
7 ингредиентов секретного соуса
О венчании Рудковской и Плющенко
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:11 Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил о готовности к переговорам с "Исламским государством"
06:58 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 августа
06:16 Трамп заверил президента Египта в стремлении продолжать сотрудничество
21:25 "Президент Трамп очень оптимистичен": пессимизм на переговорах в Рамалле
13:51 Власти Ирака: в результате столкновения судов в Персидском заливе погибли 20 человек
11:09 В Турции автобус врезался в опору моста, не менее пяти погибших
09:20 Командир UNIFIL : "Мы не обнаружили поставок оружия в Южный Ливан"
07:25 Amnesty International обвиняет ПА и ХАМАС: более 100 атак на свободу слова в 2017 году
06:57 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 августа
05:37 Уточненные данные: жертвами авиаудара по отелю в Сане стали не менее 48 человек
Ближний Восток

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил о готовности к переговорам с "Исламским государством"

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
Хасан Насралла

Лидер ливанской шиитской организации "Хизбалла" Хасан Насралла вечером в четверг, 24 августа, выступил с телеобращением, заявив о готовности к переговорам с суннитским "Исламским государством", передает телеканал "Аль-Манар".

Насралла подчеркнул, что переговоры могут осуществляться по той же схеме, которая была использована в ходе контактов с суннитской группировкой "Джабхат ан-Нусра": представители ИГ должны попросить о прекращении огня и начале переговоров (до того момента боевые действия будут продолжаться), гарантировать свое отступление от ливано-сирийской границы, освободить захваченных в плен ливанских солдат и предоставить информацию о погибших ливанцах.

В то же время Насралла выразил сомнение в том, что руководство ИГ согласится на эти условия, а потому бои на ливано-сирийской границе продолжатся до полного уничтожения боевиков этой организации.

Боевики "Хизбаллы" действуют в этом районе совместно с силами ливанской и сирийской регулярной армии. Российские военные, судя по имеющейся информации, не принимают непосредственного участия в боевых действиях около границы с Ливаном, но оказывают поддержку силам Асада и Насраллы.

Напомним, что и "Исламское государство", и "Хизбалла" признаны террористическими организациями в США и ЕС (в Евросоюзе террористической организацией признали только боевое крыло "Хизбаллы"). Однако Россия, которая внесла ИГ в список террористических организаций, не признает таковой "Хизбаллу" и определяет ее как одного из своих союзников в Сирии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 августа 2017 г.
Впервые для атаки на боевиков ИГ "Хизбалла" использовала беспилотники
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 августа 2017 г.
Ливанская армия освободила две трети территории, контролируемой ИГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 августа 2017 г.
Башар Асад поблагодарил Иран, Россию и "Хизбаллу" и напомнил, что Израиль - враг
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 августа 2017 г.
"Хизбалла" совместно с сирийской армией начала военную операцию против ИГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 августа 2017 г.
Ливанская армия атаковала позиции ИГ в долине Бекаа







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 25 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017