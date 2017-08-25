Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил о готовности к переговорам с "Исламским государством"

Лидер ливанской шиитской организации "Хизбалла" Хасан Насралла вечером в четверг, 24 августа, выступил с телеобращением, заявив о готовности к переговорам с суннитским "Исламским государством", передает телеканал "Аль-Манар".

Насралла подчеркнул, что переговоры могут осуществляться по той же схеме, которая была использована в ходе контактов с суннитской группировкой "Джабхат ан-Нусра": представители ИГ должны попросить о прекращении огня и начале переговоров (до того момента боевые действия будут продолжаться), гарантировать свое отступление от ливано-сирийской границы, освободить захваченных в плен ливанских солдат и предоставить информацию о погибших ливанцах.

В то же время Насралла выразил сомнение в том, что руководство ИГ согласится на эти условия, а потому бои на ливано-сирийской границе продолжатся до полного уничтожения боевиков этой организации.

Боевики "Хизбаллы" действуют в этом районе совместно с силами ливанской и сирийской регулярной армии. Российские военные, судя по имеющейся информации, не принимают непосредственного участия в боевых действиях около границы с Ливаном, но оказывают поддержку силам Асада и Насраллы.

Напомним, что и "Исламское государство", и "Хизбалла" признаны террористическими организациями в США и ЕС (в Евросоюзе террористической организацией признали только боевое крыло "Хизбаллы"). Однако Россия, которая внесла ИГ в список террористических организаций, не признает таковой "Хизбаллу" и определяет ее как одного из своих союзников в Сирии.