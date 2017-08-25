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Ближний Восток

В окрестностях Мосула найдены две братские могилы с останками пятисот жертв ИГ

время публикации: 21:37 | последнее обновление: 21:40 блог версия для печати фото
Иракские военнослужащие обнаружили в окрестностях Мосула две братские могилы

Иракские военнослужащие обнаружили в окрестностях Мосула две братские могилы, в которых похоронены жертвы боевиков "Исламского государства". Как сообщает AP, в одной из могил были найдены останки 470 человек, в другой – тридцати.

Год назад агентство Associated Press опубликовало карту 72-х массовых захоронений, обнаруженных в Сирии и Ираке на территориях, ранее контролировавшихся террористами "Исламского государства".

Точное число погибших, оказавшихся в таких могилах, пока назвать сложно. По оценкам экспертов AP, число жертв, похороненных в братских могилах в Сирии и Ираке, от 5.200 до более чем 15.000.

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