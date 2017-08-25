СМИ: палестинцы дали Кушнеру 45 дней, чтобы добиться уступок от Израиля

Руководство Палестинской автономии выдвинуло американским посредникам на мирных переговорах ультиматум, отведя 45 дней на то, чтобы добиться существенных уступок от Израиля.

"После этого палестинское руководство больше не будет считать себя обязанным сотрудничать с переговорной группой и возобновит осуществление собственных планов двухлетней давности, добиваясь признания Палестинского государства в ООН", - цитирует высокопоставленный источник в Рамалле сайт Breitbart со ссылкой на газету "Аль-Монитор".

Напомним, что встреча советника президента США Джареда Кушнера.и председателя ПНА Махмуда Аббаса состоялась в Рамалле 24 августа. В переговорах с американской стороны также участвовали представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Палестинское агентство Maan цитирует заявление Аббаса, прозвучавшее в начале этой встречи: "Мы высоко ценим усилия президента Трампа, который с самого начала объявил, что он будет работать над историческим мирным договором. Это было повторено им неоднократно во время наших встреч в Вашингтоне, Эр-Рияде и Вифлееме". Глава ПНА отметил, что речь идет о крайне сложном процессе, однако заявил, что непреодолимых трудностей не бывает.

Джаред Кушнер, в свою очередь, заверил Аббаса, что американская администрация намерена добиваться продвижения мирного урегулирования конфликта палестинских арабов с Израилем. При этом он подчеркнул, что цель его нынешней поездки на Ближний Восток состоит в том, чтобы обсудить со всеми заинтересованными арабскими странами тему мирного урегулирования в регионе в целом. "Президент Трамп настроен очень оптимистично и надеется на лучшее будущее для палестинского и израильского народов", – цитирует слова Кушнера агентство Safa.

Однако, судя по публикациям палестинских СМИ, в администрации Аббаса крайне пессимистично оценивают перспективы возобновления мирного процесса на фоне расследований, которые ведутся против Биньямина Нетаниягу и неразберихи, которая царит в администрации Дональда Трампа. Палестинские политические обозреватели пишут о том, что миссия Кушнера заранее была обречена на провал, если ее целью действительно было продвижение некой мирной инициативы. В публикациях арабских СМИ выражается сомнение в том, что у нынешней американской администрации, которая занимает более произраильскую позицию, чем команда Барака Обамы, есть какой-либо реальный план урегулирования арабо-израильского конфликта.

Накануне встречи с Аббасом советник и зять американского президента Джаред Кушнер встречался в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. На встрече присутствовали также Джейсон Гринблатт, Дина Пауэлл и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Перед началом встречи премьер-министр Нетаниягу сказал: "У нас есть много тем для обсуждения: продвижение на пути к миру, стабильность, безопасность и процветание региона. Я убежден, что все эти задачи решаемы". В свою очередь, Джаред Кушнер заявил: "Президент хранит верность своему слову найти решение, которое принесет процветание и мир всем народам региона. Мы высоко ценим готовность премьер-министра и его помощников серьезно и взвешенно обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня".