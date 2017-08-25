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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 августа

время публикации: 06:58 | последнее обновление: 06:58 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 25 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны двое палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в районе Вади Симан военные обнаружили тайник с оружием, в котором хранились автоматическая винтовка М-16 и боеприпасы.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 августа







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Пятница, 25 августа 2017 г.
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