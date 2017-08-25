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Ближний Восток

OrientalExpress: ХАМАС и "Исламский джихад" осудили произраильского суданского министра

время публикации: 11:45 | последнее обновление: 11:45 блог версия для печати фото
OrientalExpress: ХАМАС и "Исламский джихад" осудили произраильского суданского министра

Министр по делам инвестиций Судана Мубарак аль-Фадель аль-Махди заявил на этой неделе, что Хартум должен установить дипломатические связи с Израилем и нормализовать отношения с еврейским государством, сообщает OrientalExpress.

Аль-Махди сказал, что палестинцы "продали свою землю". По его словам, палестинские арабы сами ведут переговоры с Израилем, получают от Израиля свои налоги, а также электричество. Министр отметил также, что палестинцы выступают против суданских интересов, в частности, в странах Персидского залива.

По словам суданского министра, борьба за права палестинцев сильно задержала развитие арабского мира, и сегодня каждая страна должна думать, в первую очередь, о своих интересах, как поступил Египет, установивший нормальные отношения с Израилем.

Министр также сказал, что Израиль — страна с прозрачной демократической системой, где проворовавшихся чиновников судят, несмотря на их высокое положение.

Заявления суданского министра цитировали многие арабские и иранские СМИ, включая "Аль-Ватан".

Родственники Мубарака аль-Фаделя аль-Махди осудили его смелое предложение установить нормальные дипломатические и прочие отношения с Израилем, отмечает OrientalExpress.

Садик аль-Махди, двоюродный брат министра, и лидер партии "Суданская умма", сказал, что осуждает его слова и сожалеет о них. Об этом он заявил на встрече с палестинской делегации в Хартуме, сообщил телеканал "Аль-Джазира". Садик аль-Махди сказал, что Мубарак аль-Махди позволил себе оскорбительные и подстрекательские заявления в отношении палестинского народа, и это недопустимо.

Палестинская террористическая организация ХАМАС также заявила, что слова суданского министра "расистские" и представляют собой подстрекательство против палестинского народа и "сил сопротивления". ХАМАС утверждает, что министр выступил против традиционных ценностей суданского народа, всегда поддерживавшего палестинцев.

ХАМАС также заявил, что такие слова недостойны потомка Махди — Мухаммада Ахмада Махди, основателя теократического махдистского государства в Судане в конце XIX века, провозгласившего себя халифом.

"Исламский джихад" тоже резко осудил министра аль-Фаделя аль-Махди и призвал суданский народ отвергнуть его призыв к установлению нормальных отношений с Израилем.

Против заявления министра выступила и организация "Улемы Судана", неправительственное объединение богословов. Глава этой структуры Мухаммад Усман Салих сказал, что нормализация отношений с Израилем невозможна, так как это противоречит принципам суданской нации.

Следует отметить, что в начале 2017 года израильский министр Аюб Кара намекал на серьезные контакты и тайные переговоры с Суданом.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2017 г.
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