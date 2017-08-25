25 августа 2017 г.
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Ближний Восток

Представитель США в ООН раскритиковала UNIFIL за "бездействие и непонимание"

время публикации: 20:20 | последнее обновление: 20:34 блог версия для печати фото
Представитель США в ООН раскритиковала силы UNIFIL

Представитель США в ООН Ники Хейли встретилась с командующим контингентом ООН в Южном Ливане генерал-майором Майклом Бири. Во время этой встречи Хейли заметила, что он "демонстрирует отсутствие понимания" в ситуации с "Хизбаллой", сообщает Daily Star.

Также представитель США в ООН подчеркнула, что силы UNIFIL в Ливане ничего не предпринимают для того, чтобы контролировать деятельность террористических организаций, в частности, "Хизбаллы".

Напомним, накануне командующий контингентом ООН в Южном Ливане генерал-майор Майкл Бири заявил, что подчиненные ему силы не нашли никаких свидетельств контрабандной доставки вооружений в Южный Ливан. Бири назвал необоснованными обвинения Израиля и США в адрес UNIFIL по поводу "закрывания глаз" на активность ливанской террористической организации "Хизбалла" в районе южнее реки Литани.

В ближайшие дни в Совете безопасности ООН состоится совещание по поводу продления мандата UNIFIL. Израиль и США требуют расширить полномочия контингента и поручить "голубым каскам" борьбу с незаконными арсеналами террористической группировки "Хизбалла".

Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Перед его продлением генсек ООН сообщил, что ищет пути повысить эффективность миротворцев. Это касается и разоружения отрядов "Хизбаллы", действующих между рекой Литани и израильской границей – в зоне ответственности "голубых касок".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ни Израиль, ни "Хизбалла" не выполнили условий резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившего конец Второй ливанской войне. Шиитские боевики не разоружились, а Израиль продолжает нарушать воздушное пространство Ливана. Глава ООН подчеркнул, что ЦАХАЛ не был выведен со всех оккупированных территорий, тем самым признав право Ливана на так называемые фермы Шабаа. Израильский контроль над ними "Хизбалла" использует как основание для вооруженной борьбы.



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