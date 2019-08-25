Катарский посланник: "Наши деньги предотвращают войну в Газе"

Специальный посланник правительства Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади заявил, что многомиллионные финансовые вливания в сектор, а также контакты Катара с Израилем и ХАМАСом помогают предотвратить новую войну в секторе Газы.

"Деньги жизненно необходимы. Иначе Газа превратится в место, где просто невозможно выжить. Мы знаем, что ситуация очень тяжелая. Деньги помогают остановить войну. Но дело не только в финансовой помощи – в информации, в прямых контактах с теми, кто принимает решения", - сказал он.

По словам посредника, как Израиль, так и ХАМАС сохраняют приверженность соглашению о прекращении огня. "Никто не хочет войны, но гуманитарная ситуация очень тяжелая. Финансовые вливания позволят ликвидировать опасность войны, которая стала бы катастрофой для Газы и ее жителей", - заявил аль-Эмади.

Напомним, что 25 августа катарский комитет по восстановлению сектора Газы начинает распределять материальную помощь между нуждающимися семьями.

Сумма гранта - 100 долларов на семью. Аль-Эмади заметил, что на этот раз помощь будет оказана большему числу семей, чем, например, в июле, так как многие многодетные семьи особенно нуждаются в деньгах накануне нового учебного года.