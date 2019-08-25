18+
25 августа 2019 г.
последняя новость: 15:13
Айман Уде станет членом Ликуда?
Врачи извлекли зубную щетку из желудка китайца, проглотившего ее 20 лет назад
Штурм «Зоны 51»: пользователи соцсетей готовятся обнаружить инопланетян
Подозрение на первое в истории преступление в космосе
Как не переживать о мнении окружающих
Трансильванский яблочный пирог
Изменившаяся внешность Домогарова вызвала споры
11 признаков того, что вы не пара
"Я молюсь за Трампа каждую субботу"
Бозон Магараля ("Экев")
Над евреями в Берлине нависла опасность
США открыли охоту на иранский танкер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:30 Ракетный обстрел Саудовской Аравии, хуситы сообщают о десятках убитых и раненых
14:17 SOHR: число жертв израильской атаки около Дамаска возросло до пяти
14:08 Катарский посланник: "Наши деньги предотвращают войну в Газе"
13:33 Ливанский премьер обвинил Израиль в агрессии
13:06 Египетскую ведущую отстранили от эфира за скандальные высказывания
12:32 SOHR: вследствие удара ЦАХАЛа по цели около Дамаска убиты боевики "Хизбаллы" и проиранских сил
12:21 Начал работу американо-турецкий координационный центр по Сирии
11:58 "Аль-Арабия": в результате удара ЦАХАЛа по цели около Дамаска убиты трое боевиков "Хизбаллы"
11:49 Генерал КСИР: "Иранские объекты в Сирии не пострадали"
11:06 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 августа
Загрузка...
Ближний Восток

Катарский посланник: "Наши деньги предотвращают войну в Газе"

время публикации: 14:08 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
Катарский посланник: "Наши деньги предотвращают войну в Газе"
Катарский посланник: "Наши деньги предотвращают войну в Газе"
Катарский посланник: "Наши деньги предотвращают войну в Газе"

Специальный посланник правительства Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади заявил, что многомиллионные финансовые вливания в сектор, а также контакты Катара с Израилем и ХАМАСом помогают предотвратить новую войну в секторе Газы.

"Деньги жизненно необходимы. Иначе Газа превратится в место, где просто невозможно выжить. Мы знаем, что ситуация очень тяжелая. Деньги помогают остановить войну. Но дело не только в финансовой помощи – в информации, в прямых контактах с теми, кто принимает решения", - сказал он.

По словам посредника, как Израиль, так и ХАМАС сохраняют приверженность соглашению о прекращении огня. "Никто не хочет войны, но гуманитарная ситуация очень тяжелая. Финансовые вливания позволят ликвидировать опасность войны, которая стала бы катастрофой для Газы и ее жителей", - заявил аль-Эмади.

Напомним, что 25 августа катарский комитет по восстановлению сектора Газы начинает распределять материальную помощь между нуждающимися семьями.

Сумма гранта - 100 долларов на семью. Аль-Эмади заметил, что на этот раз помощь будет оказана большему числу семей, чем, например, в июле, так как многие многодетные семьи особенно нуждаются в деньгах накануне нового учебного года.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 августа 2019 г.
В воскресенье в секторе Газы начнется раздача "катарских денег"





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 25 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019