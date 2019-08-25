"Хизбалла" заявляет о сбитых над Бейрутом израильских БПЛА. Подробности

В ночь на воскресенье, 25 августа, ливанские СМИ сообщили о взрыве в южном Бейруте, в районе, где располагается база шиитской террористической организации "Хизбалла".

Как сообщил представитель "Хизбаллы", боевики этой организации сбили два израильских беспилотных летательных аппарата. Никаких подробностей о типе БПЛА он не привел, передает новостное агентство Reuters. По состоянию на утро 25 августа, официальные структуры "Хизбаллы" подробностей не публиковали.

По словам некого представителя "Хизбаллы", процитированного агентством Reuters и ливанским телеканалом "Аль-Маядин", в южном пригороде Бейрута разбился израильский разведывательный БПЛА, а второй беспилотный самолет "взорвался в воздухе", причинен ущерб на земле.

Обломки второго летательного аппарата, как пишет Reuters, нашли рядом с медиа-центром "Хизбаллы" в районе Дахия, в южном пригороде Бейрута.

Местные жители говорят, что слышали взрывы и затем наблюдали пожар. По словам свидетелей, весь район вскоре был блокирован боевиками "Хизбаллы".

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует данную информацию.

На фотографиях, распространенных активистами "Хизбаллы" в социальных сетях, можно увидеть искореженные металлические конструкции, которые сложно однозначно соотнести с каким-либо типом беспилотных самолетов, используемых ЦАХАЛом. На снимках виден винт, который кажется четырехлопастным. Четырехлопастной винт используется на израильском БПЛА Eitan/Heron TP (это крупнейший беспилотник на вооружении ЦАХАЛа, ранее с ним происходили аварии). Но по опубликованным фотографиям невозможно дать точную идентификацию.

المقاومة اللبنانية (#حزب_الله) تسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية..

سماء لبنان واليمن يلم تعودا للنزهة pic.twitter.com/RLvHOPQsIQ — ابراهيم السراجي (@E_alseraji) August 25, 2019

Взрывы над Бейрутом были слышны через несколько часов после израильского авиаудара по целям к югу от Дамаска.

Ливанские СМИ передают, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла вечером 25 августа выступит со специальным заявлением по поводу "событий минувшей ночи".