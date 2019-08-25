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25 августа 2019 г.
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Ближний Восток

"Хизбалла" заявляет о сбитых над Бейрутом израильских БПЛА. Подробности

время публикации: 09:10 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
"Хизбалла" заявляет о сбитых над Бейрутом израильских БПЛА. Подробности
Обломки упавшего БПЛА

В ночь на воскресенье, 25 августа, ливанские СМИ сообщили о взрыве в южном Бейруте, в районе, где располагается база шиитской террористической организации "Хизбалла".

Как сообщил представитель "Хизбаллы", боевики этой организации сбили два израильских беспилотных летательных аппарата. Никаких подробностей о типе БПЛА он не привел, передает новостное агентство Reuters. По состоянию на утро 25 августа, официальные структуры "Хизбаллы" подробностей не публиковали.

По словам некого представителя "Хизбаллы", процитированного агентством Reuters и ливанским телеканалом "Аль-Маядин", в южном пригороде Бейрута разбился израильский разведывательный БПЛА, а второй беспилотный самолет "взорвался в воздухе", причинен ущерб на земле.

Обломки второго летательного аппарата, как пишет Reuters, нашли рядом с медиа-центром "Хизбаллы" в районе Дахия, в южном пригороде Бейрута.

Местные жители говорят, что слышали взрывы и затем наблюдали пожар. По словам свидетелей, весь район вскоре был блокирован боевиками "Хизбаллы".

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует данную информацию.

На фотографиях, распространенных активистами "Хизбаллы" в социальных сетях, можно увидеть искореженные металлические конструкции, которые сложно однозначно соотнести с каким-либо типом беспилотных самолетов, используемых ЦАХАЛом. На снимках виден винт, который кажется четырехлопастным. Четырехлопастной винт используется на израильском БПЛА Eitan/Heron TP (это крупнейший беспилотник на вооружении ЦАХАЛа, ранее с ним происходили аварии). Но по опубликованным фотографиям невозможно дать точную идентификацию.

Взрывы над Бейрутом были слышны через несколько часов после израильского авиаудара по целям к югу от Дамаска.

Ливанские СМИ передают, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла вечером 25 августа выступит со специальным заявлением по поводу "событий минувшей ночи".

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 августа 2019 г.
"Хизбалла" заявила, что ее боевики сбили два израильских БПЛА в небе над южным Бейрутом





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