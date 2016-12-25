Рождество в Бейт-Лехеме: "Помнить о насилии"

Тысячи местных жителей и туристов приняли участие в праздничной рождественской мессе, прошедшей в Храме Рождества в Бейт-Лехеме. Среди гостей службы был председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и премьер-министр ПНА Рами Хамдалла.

Служил мессу местоблюститель престола Латинского патриарха Иерусалима Пьер-Батиста Пиццабалла. Его доставил из израильской столицы праздничный кортеж, выехавший от латинской патриархии в Старом городе и сделавший остановку в монастыре Мар Элиас на границе между двумя городами.

"Даже в этот праздничный день нужно помнить об отсутствии безопасности, о несбывшихся надеждах на мир, о насилии, которое продолжается, несмотря на бесконечные речи. Рождество – праздник мира. Так пусть добрая воля поселится в сердцах, вытеснив из них идеологию конфронтации", - сказал отец Пиццабалла.

Накануне праздника Махмуд Аббас обратился со специальным посланием к жителям Палестинской автономии. В нем он написал, что место рождения Иисуса Христа окружено 18 "незаконными" поселениями. "Впервые за 2.000 лет Бейт-Лехем отделен от Иерусалима стеной", - утверждает он.