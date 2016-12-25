В Египте арестован журналист "Аль-Джазиры"

Полиция Египта арестовала корреспондента катарского телеканала "Аль-Джазира" Махмуда Хусейна. Египетские власти утверждают, что телеканал поддерживает"«Братьев-мусульман", движение, объявленное вне закона.

Журналист был задержан вскоре после возвращения домой из-за границы. Первоначально его допросили еще в аэропорту, однако после допроса он был отпущен.

Как сообщила государственная прокуратура, он подозревается в подстрекательстве к беспорядкам и распространении лживых измышлений, а также в членстве в группировке "Братья-мусульмане".

Напомним, что в 2013 году в Египте были арестованы три сотрудника этого телеканала. После продолжавшегося долгие месяцы судебного разбирательства они были помилованы и смогли покинуть страну.