Новый лидер ХАМАС открыл в Газе мечеть памяти генерала террористов

Новый лидер террористической организации ХАМАС в Газе Яхья Сануар в пятницу, 24 февраля, вместе со своим предшественником на этом посту Исмаилом Ханийей принял участие в церемонии открытия новой мечети в Рафахе.

При этом Ханийя на мероприятии оставался "персоной номер 1", так как именно он считается преемником Халида Машаля на посту председателя политбюро ХАМАС. Сануар явно подчеркивал свое подчиненное положение по отношению к Ханийе, хотя и принимал поздравления с победой на выборах.

Новая мечеть в Рафахе была построена под эгидой палестинского "Исламского общества" ("Аль-Джамаа аль-исламия"), созданного еще в 1979 году шейхом Ахмадом Ясином, которое было прообразом более воинственного "Исламского движения сопротивления" ("Харака аль-Мукаума аль-Ислами", ХАМАС), основанного в 1987-м.

Этой мечети было присвоено имя Раэда Атара – одного из командующих южным фронтом в "Бригадах Изаддина аль-Касама", уничтоженного израильскими ВВС 21 августа 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала".

КРАТКИЕ СПРАВКИ

Яхья Сануар

Яхья Сануар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Сануар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Ранее Сануар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим и боевым крыльями группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАС, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Сануар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Сануар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Сануар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Сануар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Сануара на пост главы ХАМАС в Газе идет вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциируется с неизбежностью скорой войны между ХАМАС и Израилем.

Исмаил Ханийя

Исмаил Ханийя родился в 1963 году в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе, в 1987 году он закончил Исламский университет Газы по арабской литературе.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАС шейха Ахмада Ясина, уничтоженного израильскими спецслужбами в ходе точечной ликвидации в 2004 году. В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете. В 1998 году он возглавил канцелярию шейха Ясина.

После ликвидации Ахмада Ясина и его преемника Абд аль-Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя поднялся на высшую ступень в ХАМАСе. ХАМАС долгое время отказывался назвать имя преемника Рантиси, на этот пост претендовали Исмаил Ханийя и Махмуд аз-Захар. Де-факто вопрос решился после победы ХАМАСа на парламентских выборах – Исмаил Ханийя возглавил правительство, обойдя аз-Захара, который получил пост министра иностранных дел и понемногу сдал свои позиции в ХАМАСе.

Предполагается, что Исмаил Ханийя, чей пост в 2017 году занял Сануар-старший, возглавит политбюро ХАМАСа, сменив на этом посту Халида Машаля. Чтобы выполнять свои обязанности, Ханийи предстоит покинуть сектор и переехать в Катар, откуда он недавно вернулся в Газу.

Халид Машаль

Халид Машаль родился в 1956 году в деревне Сильуад (пригород Рамаллы, Самария). В 1967-м вместе с семьей был выслан в Иорданию, откуда семья вскоре перебралась в Кувейт, где Халид проживал вплоть до 1990 года.

В Кувейте Халид окончил среднюю школу и университет, по образованию – учитель физики. Еще в университете Машаль возглавил студенческий "Исламский блок", в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре преобразованной в организацию ХАМАС, ставящей своей целью создание "исламского государства Палестина" на всей территории Израиля.

В 1990 году он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996-м был избран председателем "политбюро" террористической организации ХАМАС.

В 1997-м израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали "ликвидаторов", в обмен на их жизни Израиль выпустил из тюрьмы шейха Ахмада Ясина и передал в Амман противоядие для Машаля.

В 1999-м иорданские власти, по требованию Израиля, отказали ему в прибежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где до недавнего времени располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

Халид Машаль входит в список наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции "Облачный столп", израильские власти не препятствовали его визиту в Газу и не предпринимали попыток его уничтожения.





