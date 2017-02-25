Военно-морские силы "Хизбаллы": факты, слухи и публикации

В четверг, 23 февраля, израильский сайт Walla опубликовал статью военного обозревателя Амира Бухбута, посвященную тайным усилиям ливанской "Хизбаллы", направленным на создание и развитие собственных военно-морских сил.

Эту публикацию цитируют телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", палестинское агентство Maan и многие другие арабские СМИ. В руководстве "Хизбаллы" заявляют, что израильтяне напуганы возможностями ВМС этой организации. Но "Хизбалла" по-прежнему не публикует никаких данных по поводу своего военно-морского арсенала.

В статье Амира Бухбута не было приведено конкретных сведений о военно-морских силах "Хизбаллы". Он лишь упомянул некоторые известные факты и слухи. В ходе боевых действий в Сирии "Хизбалла" оттачивает навыки ведения войны, применяя современные вооружения (сведений об использовании ВМС боевиками этой организации в статье нет, хотя и звучит намек на такую возможность). Иран продолжает поставлять "Хизбалле" новые вооружения, в том числе ракеты и беспилотные самолеты – в этом контексте Бухбут уделяет заметное внимание иранским ракетным катерам "Зольфакар", хотя и не утверждает, что такие катера есть у "Хизбаллы". Сказано в публикации и о морской пехоте "Хизбаллы", как об очевидной угрозе.

Несмотря на то, что статья Бухбута не содержит конкретных сведений о военно-морских силах "Хизбаллы", его призыв с вниманием относиться к этой угрозе, так как 90% израильского импорта поступает по Средиземному морю, вызвал заметный резонанс в социальных сетях.

Лейтмотив статьи Walla тот же, что у статьи военного обозревателя газеты The Jerusalem Post Яакова Каца, публиковавшейся еще в июле 2012 года. Тогда говорилось о "99% израильского импорта" и о том, что главную угрозу гражданским судам представляют противокорабельные ракеты C-802 (китайского производства), которые точно есть на вооружении "Хизбаллы", и ракеты "Яхонт" (российского производства), которые есть у сирийцев и могли быть переданы "Хизбалле".

Сирия в 2011 году получила от России 72 ракеты "Яхонт" и 36 пусковых установок для них. Сообщалось и о дополнительной поставке этих ракет в Сирию в 2013 году. Были слухи о том, что в 2013-м часть этого арсенала была уничтожена в Латакии в результате израильского авиаудара.

В январе 2014-го издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на американские правительственные источники, что "Хизбалла" получила из Сирии 12 систем "Яхонт". Вскоре после этого Моше Яалон, занимавший тогда пост министра обороны Израиля, заявлял, что у "Хизбаллы" таких ракет нет.

В январе 2016-го Ноам Амир и Ясер Якуби писали в "Маариве", что "Хизбалла" получила "Яхонты" и готова применять их с сирийской территории.

В 2017 году вновь публиковались сведения о том, что "Хизбалле" удалось переправить в Ливан из Сирии ракеты "Яхонт", но официально это не подтверждено.

Специалисты уже много лет подчеркивают, что не стоит недооценивать возможности "Хизбаллы" на море. Следует учитывать связь этой ливанской шиитской организации с Ираном, который уделяет особое внимание развитию морских вооружений "Корпуса стражей Исламской революции" для боевых действий в Персидском заливе, а также тот факт, что Иран считает "Хизбаллу" своим авангардом на фронте борьбы против "сионистского врага".

Недооценка боевого потенциала "Хизбаллы" привела к тому, что в 2006 году в ходе Второй Ливанской войны израильский ракетный корвет "Ханит" был подбит китайской противокорабельной ракетой, которую выпустили ливанские боевики. Тогда погибли четыре моряка, а сам корабль получил серьезные повреждения. Расследование показало, что система противоракетной защиты корабля по ошибке приняла ракету за самолет и не среагировала на угрозу.

С тех пор защита израильских боевых кораблей были усилена. Но появилась и новая задача – защиты в восточном Средиземноморье израильских газовых месторождений. Напомним, что Ливан заинтересовался морской границей с Израилем после того, как стало известно, что израильские компании обнаружили крупные месторождения газа "Тамар" и "Левиатан" на шельфе Средиземного моря. В Бейруте заявляли, что часть месторождений принадлежит Ливану. Иерусалим отверг эти претензии.

Сайт ливанской газеты "Ан-Нашра" пишет 25 февраля, что "Хизбалла" наращивает свой военно-морской арсенал для защиты месторождений нефти и газа в экономических водах Ливана.

Иранские ракетные катера "Зольфакар"





