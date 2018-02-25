Израильский спутник сфотографировал самолеты Су-57 на авиабазе Хмеймим

В субботу, 24 февраля, израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки авиабазы Хмеймим в Сирии, на которых были отмечены два российских истребителя пятого поколения Су-57.

Спутниковые фотографии были сделаны 23 февраля. В комментарии ImageSat было отмечено, что Су-57, по всей видимости, прибыли в Сирию для испытаний, пишет израильская газета "Гаарец".

Министерство обороны России и сирийские власти по-прежнему не комментируют информацию о прибытии в Сирию самолетов Су-57.

Вечером 23 февраля сирийский блогер Уаиль аль-Хусайни сообщил о прибытии на авиабазу Хмеймим еще двух российских новейших самолетов пятого поколения Су-57. Ранее именно он первым написал о прибытии в Сирию 21 февраля первых двух Су-57. По сведениям аль-Хусайни, 23 февраля в Хмеймим приземлились два Су-57, которые прилетели в сопровождении Су-30СМ.

24 февраля агентство РИА Новости опубликовало слова главы комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимира Гутенева, заявившего, что появление передовых российских истребителей в Сирии станет сдерживающим фактором "для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают" на территорию Сирии. Очевидно, Гутенев имел в виду израильские военные самолеты. Каким образом самолеты Су-57, никогда ранее не участвовавшие в боевых операциях, могут стать "сдерживающим фактором", он не пояснил. Отметим также, что российские военные никогда до сих пор не препятствовали израильским боевым операциям в Сирии.

РИА Новости публиковало также комментарий ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, который в интервью изданию National Interest предположил, что главная цель Су-57 в Сирии заключается в испытании радиолокационного оборудования в условиях, приближенных к боевым.

Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что США не рассматривают российские истребители пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии. По мнению представителя минобороны США, Россия не планирует развертывание Су-57 в Сирии и не готова к подобным действиям, которые противоречили бы заявлениям Кремля о сокращении российской группировки в этой стране.

Один из собеседников газеты "Коммерсант" заявлял, что Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года.

На данный момент известно о наличии у России десяти опытных образцов, предназначенных для летных испытаний. Известно также, что несколько самолетов Су-57 пролетали тысячи километров из Комсомольска-на-Амуре до Подмосковья. Но никогда до сих пор эти самолеты не испытывали в реальных боевых условиях.

Су-57 (Т-50) – первый российский истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году, а его эксплуатация российскими ВКС должна начаться в 2018 году. Самолет должен быть вооружен 30-мм пушкой и ракетами.