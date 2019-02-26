Министр иностранных дел Ирана подал в отставку

Неофициальное иранское агентство ISNA передало, что министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф уходит в отставку. При этом агентство сослалось на запись, появившуюся в Instagram министра.

"Большое спасибо за милость, оказанную мне дорогим и смелым народом Ирана и его властями на протяжении последних 67 месяцев. Я искренне прошу прощения за неспособность продолжать свою работу и за все допущенные мной ошибки", - цитирует сообщение Зарифа агентство.

Арабская редакция телеканала BBC сообщила, что информацию об отставке Зарифа подтвердил пресс-секретарь МИДа Саид Аббас Мусави.

Отметим, что иранские пользователи социальных сетей отставку главы МИДа связывают с визитом в Тегеран Башара Асада.

Утром 26 февраля группа депутатом иранского парламента обратилась к Зарифу с призывом остаться на занимаемой должности, передает государственное агентство IRNA.