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Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана подал в отставку

время публикации: 25 февраля 2019 г., 23:22 | последнее обновление: 08:52 блог версия для печати фото
Министр иностранных дел Ирана подал в отставку
Парламент Ирана
Башар Асад

Неофициальное иранское агентство ISNA передало, что министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф уходит в отставку. При этом агентство сослалось на запись, появившуюся в Instagram министра.

"Большое спасибо за милость, оказанную мне дорогим и смелым народом Ирана и его властями на протяжении последних 67 месяцев. Я искренне прошу прощения за неспособность продолжать свою работу и за все допущенные мной ошибки", - цитирует сообщение Зарифа агентство.

Арабская редакция телеканала BBC сообщила, что информацию об отставке Зарифа подтвердил пресс-секретарь МИДа Саид Аббас Мусави.

Отметим, что иранские пользователи социальных сетей отставку главы МИДа связывают с визитом в Тегеран Башара Асада.

Утром 26 февраля группа депутатом иранского парламента обратилась к Зарифу с призывом остаться на занимаемой должности, передает государственное агентство IRNA.

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