Во вторник, 25 февраля, из Каира поступило сообщение, что в возрасте 91 года умер бывший президент Египта Хусни Мубарак. Информация была передана по государственному телевидению Египта.

В конце января Мубарак перенес операцию в каирской больнице, возникли осложнения, и его поместили в реанимационное отделение. Почти сразу после операции в египетских социальных сетях появились слухи о смерти экс-президента, но до 25 февраля они опровергались властями.

Несколько месяцев назад кассационный суд Египта отверг иск, требовавший лишить Хусни Мубарака и его сыновей Алаа и Гамаля государственных наград, конфисковать их имущество и лишить политических прав, включая право занимать государственные должности. При этом суд оставил в силе трехлетний тюремный приговор, не став пересматривать и решение о выплате штрафа в размере 147 миллионов египетских фунтов (9,16 миллиона долларов). Приговор был вынесен по делу о присвоении средств из ассигнований на ремонт президентских дворцов.

По решению суда, Хусни Мубарак сохранил пенсии, которые он получал как бывший президент и отставной командующий египетскими ВВС. Было отвергнуто и требование лишить свергнутого главу государства права на государственные похороны с военными почестями.

Хусни Мубарак. Биографическая справка

Мухаммад Хусни Мубарак родился 4 мая 1928 года в деревне аль-Мусылха, в дельте Нила. После окончания школы поступил в Каирскую военную академию, которую с отличием закончил в 1949 году, получив звание лейтенанта.

В 1952 году окончил академию ВВС, после участия в Суэцкой кампании был направлен на обучение в СССР. Участник Шестидневной войны и Войны Судного дня, в которой командовал ВВС Египта. Вышел в отставку в 1975 году в звании главного маршала авиации.

После отставки глава государства Ануар Садат назначил его вице-президентом Египта, а в 1980 году поручил координировать действия полиции и спецслужб. В начале 1981 года Мубарак возглавил правящую Национально-демократическую партию.

6 октября 1981 года во время парада в честь войны Судного дня Садат был убит исламистами, протестовавшими против заключения мира с Израилем. Мубарак, который во время покушения был ранен в руку, стал президентом Египта и находился на этой должности три десятилетия.

Он четырежды переизбирался на президентский пост, пережил несколько покушений. Сохранил мирный договор с Израилем, однако в период его правления отношения между двумя странами ухудшились. В должности главы государства приезжал в Израиль всего один раз – на похороны премьер-министра Ицхака Рабина.

Ухудшающееся экономическое положение, нарастающее недовольство репрессивной политикой режима и опасения, что Мубарак намерен передать власть своему сыну Гамалю, привели к тому, что в конце 2010 – начале 2011 года Египет присоединился к "арабской весне".

Попытка режима подавить беспорядки не увенчалась успехом, возможно, из-за неготовности Мубарака любой ценой цепляться за власть. 11 февраля 2011 года он ушел в отставку с поста президента. Власть перешла к Высшему совету вооруженных сил.

Уже 13 апреля 2011 года Мубарак и его сыновья были арестованы. Против них были выдвинуты многочисленные обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Глава государства также обвинялся в отдаче преступного приказа стрелять по демонстрантам в период волнений "арабской весны".

В 2015 году суд признал бывшего президента и его сыновей виновными в присвоении 125 миллионов фунтов государственных средств и приговорил к трем годам лишения свободы. Апелляция, поданная Мубараками в 2016 году, была отклонена.

Хусни Мубарак, к тому времени уже тяжело больной, отбывал заключение, находясь под стражей в военном госпитале Каира.

В марте 2017-го Хусни Мубарак был выписан из каирской больницы, где содержался под стражей, и вернулся в свой дом. 2 марта кассационный суд Египта снял с него обвинения в причастности к убийству демонстрантов в 2011 году.

Умер 25 февраля 2020 года.





