Махмуд Аббас встретился с консулом США в Рамалле

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас принял в Рамалле генерального консула США в ПНА Дональда Блома. Предметом беседы стали политические изменения в Вашингтоне.

Аббас попросил передать новой администрации, что он остается приверженцем принципа "Два государства для двух народов", и выразил надежду, что и при президенте Дональде Трампе США продолжат добиваться урегулирования палестино-израильского конфликта.

Отметим, что министерство иностранных дел ПНА направило Трампу поздравления в связи с его вступлением в должность, назвав его главным спонсором мирного процесса. В послании Израиль называется расистским государством, систематически подрывающим возможность урегулирования.

В то же время представители ФАТХа, движения, к которому принадлежит и сам Махмуд Аббас, заявляют, что заявления Трампа о переносе посольства в Иерусалим являются объявлением войны. Они угрожают разорвать все отношения с США.