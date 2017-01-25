В Саудовской Аравии ликвидирована террористическая ячейка

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило об аресте 16 членов террористической ячейки, действовавшей в расположенном на берегу Красного моря городе Джидда – экономической столице королевства.

Всего арестованы 16 человек. Трое из них – подданные короля Саудовской Аравии, остальные – выходцы из Пакистана. Среди задержанных – по меньшей мере одна женщина. Операция проходила в двух районах города.

МВД также сообщило, что судебно-медицинским экспертам удалось установить личности двух боевиков, подорвавших себя 14 января, когда полиция осадила здание, в котором они скрывались. Это Халид Хусейн аль-Сарвани и Марзук аль-Мудхияни Энизи.

Аль-Сарвани входил в список особо опасных террористов, действовавших на саудовской земле. МВД связывало его имя с множеством терактов. Оба ликвидированных джихадиста также занимались агитацией в социальных сетях, мобилизуя сторонников воевать в горячих точках.