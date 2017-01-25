25 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:32 Генсек ООН выразил озабоченность решением Израиля о строительстве в Иудее и Самарии
01:59 Жертвами ударов ВВС Сирии в провинции Алеппо стали 11 человек, бежавших от боевиков ИГ
15:32 Россия, Турция и Иран согласовали план контроля над перемирием в Сирии
14:04 Междоусобные столкновения джихадистов на севере Сирии
13:03 Иордания и США начнут консультации о плане переноса посольства в Израиле
12:02 В Персидский залив прибыла китайская флотилия
06:57 Президент Египта ас-Сиси стал первым арабским лидером, которому позвонил президент США Трамп
06:49 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 января
00:33 В Астане завершился первый день переговоров по Сирии
21:55 Пентагон опроверг заявление России о совместной операции в Сирии
Ближний Восток

Генсек ООН выразил озабоченность решением Израиля о строительстве в Иудее и Самарии

время публикации: 03:32 | последнее обновление: 03:36 блог версия для печати фото
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность в связи с решением правительства Израиля о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии.

По словам представителя генсека, ООН считает такое строительство незаконным, а подобные действия Израиля – препятствующими установлению мира, сообщает во вторник, 24 января, новостная служба BBC.

Ранее с осуждением решения о строительстве в Иудее и Самарии выступили Евросоюз, Иордания и Палестинская автономия.

В соответствии с решением, принятым премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и министром обороны Авигдором Либерманом, большая часть новых домов будет построена в крупных поселенческих анклавах.

Совет Иудеи и Самарии выразил разочарование по поводу объема планируемого строительства в поселениях, заявив, что он не соответствует росту населения в Иудее и Самарии и потребностям в новом жилье.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Принято решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2017 г.
Члены узкого кабинета отложили обсуждение аннексии Маале-Адумим
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2017 г.
"Галей ЦАХАЛ": источник в администрации Трампа опроверг утверждения о "давлении на Нетаниягу"
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2017 г.
Обама заявил, что поселения делают невозможным осуществления принципа "два государства для двух народов"







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 25 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017