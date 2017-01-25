Генсек ООН выразил озабоченность решением Израиля о строительстве в Иудее и Самарии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность в связи с решением правительства Израиля о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии.

По словам представителя генсека, ООН считает такое строительство незаконным, а подобные действия Израиля – препятствующими установлению мира, сообщает во вторник, 24 января, новостная служба BBC.

Ранее с осуждением решения о строительстве в Иудее и Самарии выступили Евросоюз, Иордания и Палестинская автономия.

В соответствии с решением, принятым премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и министром обороны Авигдором Либерманом, большая часть новых домов будет построена в крупных поселенческих анклавах.

Совет Иудеи и Самарии выразил разочарование по поводу объема планируемого строительства в поселениях, заявив, что он не соответствует росту населения в Иудее и Самарии и потребностям в новом жилье.