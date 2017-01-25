25 января 2017 г.
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Ближний Восток

На Синайском полуострове проводится антитеррористическая операция

время публикации: 16:21 | последнее обновление: 16:21 блог версия для печати

В среду, 25 января, в ходе антитеррористической операции, проводившейся на Синайском полуострове, были уничтожены трое боевиков и более десяти задержаны.

Кроме того, как сообщает сайт "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники в министерстве обороны Египта, в ходе операции были уничтожены взрывчатые материалы, три микроавтобуса и три мотоцикла, которые использовались боевиками для осуществления нападений.

Отметим, что накануне, 24 января, израильский Штаб по борьбе с террором опубликовал предупреждение о высоком уровне риска совершения террористических атак в туристических зонах в районе Синая в самое ближайшее время. "Речь идет о районе, в котором продолжительное время сохраняется высокий уровень террористической угрозы, но вместе с тем мы обращаем внимание на то, что 25 января в Египте отмечается годовщина переворота 2011 года. В предыдущие годы в эту дату и последующие дни повышался уровень террористической активности", - говорится в предупреждении Штаба. Штаб по борьбе с террором рекомендовал израильтянам немедленно покинуть Синайский полуостров.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Туристам, отдыхающим на Синайском полуострове, рекомендовано вернуться в Израиль







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