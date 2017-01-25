25 января 2017 г.
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Ближний Восток

МИД Ирана ответил на послание Нетаниягу

время публикации: 11:00 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
МИД Ирана ответил на послание Нетаниягу

Министерство иностранных дел Исламской республики Иран ответило на обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу к иранцам. В послании израильский лидер заявлял, что делает разницу между режимом аятолл и простыми людьми, которых израильтяне не считают врагами.

"У вас великая история. У вас богатая культура. Трагедия в том, что вы оказались под властью теократической тирании. В свободном Иране вы вновь сможете процветать без различных ограничений. Но сегодня жестокий режим пытается не позволить вам поднимать голову", - заявил Нетаниягу 21 января.

«Я жду наступления того дня, когда израильтяне и иранцы смогут снова свободно посещать друг друга в Тегеране и Исфахане, Иерусалиме и Тель-Авиве. Фанатики не должны победить. Жестокость не должна одолеть наше сострадание. Наши народы могут совместно строить мирное будущее. Мы обязаны победить террор и тиранию», - сказал израильский премьер.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми в ответ на эти слова заявил: "Нетаниягу должен прекратить резню палестинцев, а не обсуждать Иран и не обращаться к иранскому народу". .

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 января 2017 г.
Биньямин Нетаниягу обратился к иранскому народу: "Мы не враги"







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Среда, 25 января 2017 г.
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