"Аш-Шарк аль-Аусат": перенос посольства США в Иерусалим снят с повестки дня

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что палестинская администрация получила "обнадеживающую информацию" о намерении президента Дональда Трампа заморозить решение по поводу переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Издание ссылается на анонимный источник в палестинском руководстве, по словам которого "на данном этапе" вопрос о переносе посольства США снят с повестки дня. Тот же источник говорит, что в Рамалле с удовлетворением восприняли это известие.

"Аш-Шарк аль-Аусат" также приводит комментарий члена исполкома ООП Ахмада Мадждалани, который говорит о том, что заявление о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим было всего лишь предвыборным обещанием Трампа.

Израильские СМИ ранее отмечали, что администрация Трампа не станет в ближайшее время переносить посольство США в Иерусалим, но изучает этот вопрос. Эта тема, очевидно, будет обсуждаться во время переговоров Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которые должны состояться в Вашингтоне в начале февраля.





