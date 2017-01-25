25 января 2017 г.
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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": перенос посольства США в Иерусалим снят с повестки дня

время публикации: 08:26 | последнее обновление: 08:27 блог версия для печати фото

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что палестинская администрация получила "обнадеживающую информацию" о намерении президента Дональда Трампа заморозить решение по поводу переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Издание ссылается на анонимный источник в палестинском руководстве, по словам которого "на данном этапе" вопрос о переносе посольства США снят с повестки дня. Тот же источник говорит, что в Рамалле с удовлетворением восприняли это известие.

"Аш-Шарк аль-Аусат" также приводит комментарий члена исполкома ООП Ахмада Мадждалани, который говорит о том, что заявление о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим было всего лишь предвыборным обещанием Трампа.

Израильские СМИ ранее отмечали, что администрация Трампа не станет в ближайшее время переносить посольство США в Иерусалим, но изучает этот вопрос. Эта тема, очевидно, будет обсуждаться во время переговоров Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которые должны состояться в Вашингтоне в начале февраля.



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