Сирийская оппозиция призвала признать курдских боевиков террористами

Глава группировки "Джайш аль-Ислам" Мухаммад Алуш обратился международному сообществу с призывом признать террористическими группировками движения курдской самообороны, принимающие участие в сирийской гражданской войне.

"Джайш аль-Ислам" - исламистская группировка, принимавшая участие в завершившейся 24 января конференции по урегулированию ситуации в Сирии, которая проходила в Астане. Спонсором со стороны оппозиции выступила Турция, считающая курдские ополчения террористами.

Напомним, что до примирения с Турцией Россия выступала за участие курдов в переговорах по Сирии. Однако на конференцию в Астане, спонсорами которой стали Москва, Анкара и Тегеран, курдские представители приглашены не были.

По итогам конференции в Астане не было опубликовано коммюнике, однако Иран, Россия и Турция достигли соглашения о совместном контроле за соблюдением режима перемирия, вступившего в силу 30 декабря 2016 года.

Это соглашение вызвало возмущение оппозиции. Ее представители заявляют, что иранцы, принимающие активное участие в боях на стороне сирийского режима и участвующие в этнических чистках, не имеют права выступать в качестве гарантов перемирия.