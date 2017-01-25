25 января 2017 г.
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Ближний Восток

Сирийская оппозиция призвала признать курдских боевиков террористами

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:55 блог версия для печати фото
Сирийская оппозиция призвала признать курдских боевиков террористами

Глава группировки "Джайш аль-Ислам" Мухаммад Алуш обратился международному сообществу с призывом признать террористическими группировками движения курдской самообороны, принимающие участие в сирийской гражданской войне.

"Джайш аль-Ислам" - исламистская группировка, принимавшая участие в завершившейся 24 января конференции по урегулированию ситуации в Сирии, которая проходила в Астане. Спонсором со стороны оппозиции выступила Турция, считающая курдские ополчения террористами.

Напомним, что до примирения с Турцией Россия выступала за участие курдов в переговорах по Сирии. Однако на конференцию в Астане, спонсорами которой стали Москва, Анкара и Тегеран, курдские представители приглашены не были.

По итогам конференции в Астане не было опубликовано коммюнике, однако Иран, Россия и Турция достигли соглашения о совместном контроле за соблюдением режима перемирия, вступившего в силу 30 декабря 2016 года.

Это соглашение вызвало возмущение оппозиции. Ее представители заявляют, что иранцы, принимающие активное участие в боях на стороне сирийского режима и участвующие в этнических чистках, не имеют права выступать в качестве гарантов перемирия.

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Среда, 25 января 2017 г.
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