В Кувейте казнены семь человек, включая члена королевской семьи

В Кувейте впервые с 2013 года приведен в исполнение смертный приговор. Утром 25 января были повешены семь осужденных преступников, среди которых и член королевской семьи.

Шейх Фейсал Абдалла аль-Джабер был признан виновным в предумышленном убийстве, а также в незаконном хранении оружия.

Также была казнена Нусра аль-Анизи. Суд признал ее виновной в поджоге шатра, где проходила свадьба ее мужа. В результате пожара погибли 57 человек, в том числе женщины и дети. Мотивом преступления стала ревность: Нусра не хотела, чтобы ее муж брал вторую жену.

Помимо двух граждан Кувейта, были повешены два египтянина, гражданин Бангладеш, эфиопка и филиппинка. Они были осуждены за убийства, покушение на убийства, похищение и изнасилование.

Так, гражданка Филиппин Джакатия Пава была домработницей и в 2007 году убила 22-летнюю дочь своей работодательницы. Филлипинские власти пытались добиться смягчения приговора матери двух детей, но безуспешно.