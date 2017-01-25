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Ближний Восток

"Аль-Маядин": в Ливане раскрыта шпионская сеть "Мосада"

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 17:51 блог версия для печати фото
"Аль-Маядин": в Ливане раскрыта шпионская сеть "Мосада"

Панарбский спутниковый телеканал "Аль-Маядин", вещающий из Бейрута, сообщил 25 января о раскрытии ливанскими силами безопасности шпионской сети, связанной с израильской разведкой "Мосад".

По данным телеканала, силами безопасности арестованы пять граждан Ливана, поддерживавшими связь с посольством Израиля за границей.

Задержанные не отрицают свою вину. По данным следствия, подозреваемые поддерживали связь с посольствами Израиля в Турции, Иордании, Великобритании и Непале.

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