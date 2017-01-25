25 января 2017 г.
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Ближний Восток

В Кувейте открылся оперативный центр NATO

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 12:56 блог версия для печати фото
В Кувейте открылся оперативный центр NATO

В Кувейте состоялась церемония открытия оперативного центра NATO в ближневосточном регионе. В ней принял участие генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"За последний год на расположенных в Иордании учебных базах сотни иракских военнослужащих и полицейских прошли подготовку для борьбы с "Исламским государством"", - сказал он, добавив, что подготовка будет перенесена и на территорию Ирака.

Столтенберг отметил, что блок принимает и непосредственное участие в борьбе с джихадистами, обеспечивая их противникам воздушную поддержку.

Центр был создан в тесном сотрудничестве с Советом взаимодействия государств Персидского залива. Его цель – укрепить оборонное сотрудничество с Кувейтом, Бахрейном, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Саудовская Аравия и Оман, также входящие в Совет, пока еще не приняли окончательного решения о присоединении.

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Среда, 25 января 2017 г.
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