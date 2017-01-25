Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 25 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 17 палестинских арабов, 12 из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе пятеро активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Бейт-Лехеме был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. В Хевроне закрыта типография, в котором изготавливались материалы подстрекательского содержания, конфискованы компьютеры и другая техника. В Сурифе конфискованы оборудование, на котором изготавливалось оружие.