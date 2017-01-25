25 января 2017 г.
последняя новость: 07:17
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 января
03:32 Генсек ООН выразил озабоченность решением Израиля о строительстве в Иудее и Самарии
01:59 Жертвами ударов ВВС Сирии в провинции Алеппо стали 11 человек, бежавших от боевиков ИГ
15:32 Россия, Турция и Иран согласовали план контроля над перемирием в Сирии
14:04 Междоусобные столкновения джихадистов на севере Сирии
13:03 Иордания и США начнут консультации о плане переноса посольства в Израиле
12:02 В Персидский залив прибыла китайская флотилия
06:57 Президент Египта ас-Сиси стал первым арабским лидером, которому позвонил президент США Трамп
06:49 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 января
00:33 В Астане завершился первый день переговоров по Сирии
Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 января

время публикации: 07:12 | последнее обновление: 07:12 блог версия для печати фото

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 25 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 17 палестинских арабов, 12 из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе пятеро активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Бейт-Лехеме был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. В Хевроне закрыта типография, в котором изготавливались материалы подстрекательского содержания, конфискованы компьютеры и другая техника. В Сурифе конфискованы оборудование, на котором изготавливалось оружие.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 января 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 января







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 25 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017