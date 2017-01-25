Посол Палестины в Москве: перенос посольства США в Иерусалим откроет "врата ада"

Посол Палестины в Москве Абд аль-Хафиз Нуфаль в интервью РИА Новости заявил: "Перенос американского посольства в Иерусалим откроет "врата ада" и приведет к религиозной войне".

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"Тема Иерусалима – это красная черта для всех. Что есть Палестина без Иерусалима с исторической точки зрения?" – заявил посол Абд аль-Хафиз Нуфаль, подчеркнув, что в этом вопросе не может быть "никакого компромисса с Израилем".

По словам дипломата, палестинское руководство надеется, что администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом проявит "достаточную рациональность" и не станет переносить американское посольство в Иерусалим.

Он также сообщил, что председатель ПНА Махмуд Аббас направил письма мировым лидерам, предупреждая их об опасности переноса американского посольства. Недавно такое послание главе российского МИДа Сергею Лаврову передал генеральный секретарь исполкома "Организации Освобождения Палестины" Саиб Арикат.

25 января выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что палестинская администрация получила "обнадеживающую информацию" о намерении президента Дональда Трампа заморозить решение по поводу переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Издание ссылается на анонимный источник в палестинском руководстве, по словам которого "на данном этапе" вопрос о переносе посольства США снят с повестки дня. Тот же источник говорит, что в Рамалле с удовлетворением восприняли это известие.

"Аш-Шарк аль-Аусат" также приводит комментарий члена исполкома ООП Ахмада Мадждалани, который говорит о том, что заявление о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим было всего лишь предвыборным обещанием Трампа.

Израильские СМИ ранее отмечали, что администрация Трампа не станет в ближайшее время переносить посольство США в Иерусалим, но изучает этот вопрос. Эта тема, очевидно, будет обсуждаться во время переговоров Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которые должны состояться в Вашингтоне в начале февраля.





