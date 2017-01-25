25 января 2017 г.
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Ближний Восток

Жертвами ударов ВВС Сирии в провинции Алеппо стали 11 человек, бежавших от боевиков ИГ

время публикации: 01:59 | последнее обновление: 02:43 блог версия для печати фото
Жертвами ударов ВВС Сирии в провинции Алеппо стали 11 человек, бежавших от боевиков ИГ

Жертвами ударов ВВС Сирии в провинции Алеппо стали 11 человек, в том числе двое детей. Они были убиты во вторник, 24 января, когда пытались покинуть расположенный недалеко от турецкой границы город Аль-Баб, находящийся под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщила мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), подчеркнув, что по меньшей мере десять из погибших были мирными гражданами, передает агентство AFP.

Кроме того, в результате боевых действий в провинции Дир аз-Зур погибли 15 боевиков ИГ и 12 мирных жителей, отмечается в сообщении SOHR.

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Среда, 25 января 2017 г.
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