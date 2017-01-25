25 января 2017 г.
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Ближний Восток

В Турции судят граждан России, связанных с ИГ, планировавших теракты с применением БПЛА

время публикации: 14:51 | последнее обновление: 14:51 блог версия для печати

Турецкий суд рассматривает дело девятерых предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство", в том числе семи граждан Российской Федерации, которых обвиняют в подготовке терактов в Стамбуле с применением радиоуправлямых моделей самолетов, сообщают газета Hurriiyet и агентство РИА Новости.

Hurriiyet приводит фамилии подсудимых: Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ. Сообщается, что на суде присутствует переводчик с русского.

Согласно обвинительному заключению, теракты были запланированы на июнь 2016 года, но подозреваемые были задержаны во время проведения разведки с целью определения места атаки. Им грозит до 15 лет лишения свободы за членство в вооруженной террористической организации. У Хацаева и Орстхо были конфискованы две модели самолетов, которые, согласно обвинительному заключению, способны перевозить от 17 до 50 килограммов взрывчатки (подобные грузы не способны поднимать модели беспилотных летательных аппаратов, которые можно приобрести в обычных или онлайн-магазинах). У Цайсаева были обнаружены компоненты для изготовления "жилетов смертников".

Сообщается, что взрывчатка для проведения терактов была переправлена в Стамбул из юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией.

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Среда, 25 января 2017 г.
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