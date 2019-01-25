Аль-Эмади: руководство Газы передаст "катарские деньги" в ООН

Специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади прокомментировал отказ ХАМАС от "катарских денег", заявив, что руководство Газы согласилось передать всю сумму в Организацию Объединенных Наций, курирующую гуманитарные проекты в секторе Газы, сообщает "Палестинский информационный центр".

Таким образом, катарские деньги будут направлены на поддержку нуждающихся семей и проекты палестинского минздрава. Первый из таких проектов, бюджет которого около 20 млн долларов, предусматривает временную занятость работников на 4-6 месяцев.

Аль-Эмади заметил, что, действуя таким образом, "палестинцы смогут продолжать свои демонстрации, направленные на то, чтобы мир увидел их страдания, однако эти акции останутся спокойными".

Катарский спецпосланник подчеркнул, что за помощью Катара стоит "лишь желание помочь народу Газу в трудных условиях, поэтому нельзя интерпретировать эту помощь как попытку сломить сопротивление палестинцев".

Отметим, что накануне, 24 января, представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что "Исламское движение сопротивления" отказалось принимать "катарские деньги", так как воспринимает дискуссию вокруг этой темы как шантаж и участие в израильской предвыборной кампании. Соответствующее заявление было сделано аль-Хайей в ходе специальной пресс-конференции в Газе, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

По словам Халиля аль-Хайи, ХАМАС уведомил о принятом решении посла Катара в Газе Мухаммада аль-Эмади. Он заявил, что отказ от денег является реакцией на попытки Израиля уклониться от выполнения соглашения, заключенного при поддержке Египта, Катара и ООН. При этом ХАМАС возложил на Израиль ответственность за возможные последствия "политического шантажа".

ПИЦ протицировал израильские СМИ, накануне сообщавшие, что правительство Израиля согласилось на определенных условиях перевести очередные 15 миллионов долларов, предоставленных Катаром, в Газу. В то же время, упоминается о решении властей Израиля отложить перевод денег.

Официального сообщения о согласии правительства Израиля перевести деньги в Газу не было. Известно, что была достигнута договоренность с Дохой, что эти деньги не будут переданы наличными (как было при переводе первых двух партий). Из хамасовских источников известно также, что вечером 23 января аль-Эмади прибыл в Газу без наличных денег, и безналичный перевод не был осуществлен.

Судя по всему, ХАМАС не устроили условия, на которых Израиль был готов согласиться на этот денежный перевод.





