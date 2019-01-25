Источник: сирийские военные "позорно плохо" учатся использовать С-300

После инцидента 17 сентября 2018 года, когда, отражая атаку израильских ВВС, сирийские ПВО ракетой С-200 сбили российский самолет-разведчик Ил-20, Москва приняла решение поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

21 января, после массированного израильского авиаудара по иранским военным объектам и сирийским ПВО в окрестностях Дамаска, нанесенного в ответ на запуск иранской ракеты "земля-земля" из Сирии в сторону израильской территории, российская газета "Коммерсант" сообщила, что сирийская армия сможет использовать российские ЗРК С-300 не раньше марта, так как сирийские подразделения пока не готовы к использованию С-300, поскольку не прошли сдаточные стрельбы. При самом оптимистичном варианте системы смогут использовать с начала марта, говорилось в публикации. По данным "Коммерсанта", только тогда один дивизион можно будет переместить на базу Т-4, что позволит прикрыть Дамаск.

25 января израильский сайт Nziv со ссылкой на источник в сирийской оппозиции, получивший информацию в министерстве обороны Сирии, пишет, что до середины 2019 года сирийцы не будут готовы применять С-300. В публикации отмечается, что формально С-300 были готовы к оперативным действиям уже вскоре после доставки их в Сирию (поставка трех дивизионов была завершена 1 октября 2018 года). Тогда же для обучения сирийцами были выделены группы офицеров, солдат и техников, а Дамаск заявлял, что процесс подготовки к применению С-300 будет завершен до конца 2018 года.

Источник, на который ссылается Nziv, говорит, что в реальности уровень подготовки солдат и офицеров сирийских ПВО оказался настолько низким и даже "позорным", что российские военные жаловались в министерство обороны Сирии и лично президенту Башару Асаду. Согласно указанному источнику, около половины сирийских офицеров, присланных для обучения, не смогли пройти курс.

Поставка российских ЗРК С-300 в Сирию

Одним из основных последствий инцидента со сбитым около сирийского побережья российским самолетом стала поставка Россией в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. 2 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Москва передала Сирии в рамках поставок комплексов С-300 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По словам Шойгу, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца. При этом Шойгу заверил Путина, что к 20 октября будет завершена работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии. Напомним, что о создании такой единой системы в Сирии еще в августе 2017 года говорил заместитель командующего ВВС главного командования воздушно-космических сил РФ генерал-майор Сергей Мещеряков. Но тогда эта система не включала ЗРК С-300.

24 сентября Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300 в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610), сбитого вечером 17 сентября к западу от Баниаса сирийским ЗРК С-200Э российского или советского производства. Шойгу сказал, что Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО: "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО". Из слов Шойгу можно понять, что Москва намерена обеспечить сирийские ПВО кодами системы "свой-чужой", чего, как утверждали в минобороны РФ, не делалось ранее ни с одним иностранным государством. С.Шойгу заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Российская газета "Коммерсант" 25 сентября опубликовала статью "Вся Сирия укроется за С-300", в которой подробно было рассказано о планах России по поставкам этих ЗРК сирийской армии. Информированный источник заявил этому изданию, что в течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. При этом было отмечено, что количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации, их число могут довести "до шести-восьми". "Коммерсант" писал, что комплексы С-300 будут взяты "из наличия минобороны РФ".

25 сентября сайт российской газеты "Известия" опубликовал статью под заголовком "Минобороны начало усиливать группировку средств РЭБ в Сирии", в которой со ссылкой на источники в российском военном ведомстве говорилось, что 24 сентября на авиабазу "Хмеймим" самолетами Ил-76 были доставлены некие средства радиоэлектронной борьбы. В публикации приводилось предположение главного редактора интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрия Корнева о том, что, скорее всего, в Сирию были переброшены системы "Красуха-4" и Р-330Ж "Житель". Он же не исключил, что сирийцам передадут новейший мобильный комплекс РЭБ "Дивноморье". Более подробно эта тема обсуждается в статье "Известий" под заголовком "Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ".

Как стало известно позже, ПВО Сирии безвозмездно получили три дивизиона подержанных ЗРС С-300.

Шойгу упоминал о том, еще до разрыва контракта на поставку С-300 (то есть пять лет назад) некие сирийские военнослужащие успели пройти соответствующие курсы обучения. Но есть ли в сирийских ПВО в настоящее время офицеры, имеющие необходимую подготовку, неясно. "Коммерсант" ранее писал, что к каждому сирийскому расчету С-300 может быть приставлен российский офицер. Кроме того, то же издание сообщало, что командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, что позволит объединить данные, получаемые с радиолокационных станций всех комплексов ПВО (типа "Панцирь", "Оса", "Бук-М2Э", "Квадрат" и С-125), чтобы исключить в будущем возможность поражения российских самолетов и вертолетов. "Коммерсант" также упоминал о том, что вероятно будут задействованы средства РЭБ типа "Красуха", которые с октября 2015 года несут боевое дежурство на авиабазе "Хмеймим".

Российские СМИ неоднократно сообщали, что ЗРК С-300 уже частично задействованы в Сирии и даже каким-то образом мешают действиям израильских ВВС и ПРО. Очевидно, эти публикации не соответствовали действительности.





