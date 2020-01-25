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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 января 2020 г., 14:58

Землетрясение в Турции. Уточненные данные: более 20 погибших, более 1240 пострадавших

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Элязыг, 25.01.2020 Элязыг, 25.01.2020 Элязыг, 25.01.2020

По уточненным данным, в результате землетрясения на востоке Турции, в районе Сивридже провинции Элязыг, погибли 22 человека, 1243 человека пострадали. Из-под завалов спасены 43 выживших (по состоянию на вечер 25 января).

В настоящее время более двадцати человек остаются под обломками, идет работа по их спасению. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на слова главы МВД Сулеймана Сойлу.

В пятницу, 24 января, на востоке Турции, в районе Сивридже провинции Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 6,9. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В результате землетрясения обрушились или были частично повреждены десятки зданий, местами в результате утечки газа возникли пожары.

Зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 5,4.

Жители севера и центра Израиля также ощутили землетрясение. Первые сообщения об этом появились в интернете около 20:00 в пятницу. Жители Тель-Авива и Ришон ле-Ционе сообщали о "раскачивающихся домах". Землетрясение ощущалось также в Сирии, Албании, Ливане, Грузии и Ираке.

Предыдущее землетрясение в Турции было зафиксировано всего два дня назад, 22 января. Его эпицентр находился между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса. Пострадавших не было.

Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесла жизни почти 900 человек. Отметим, что в 1999-м Израиль одним из первых оказал помощь Турции после землетрясений, в поисково-спасательных работах принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа. В ноябре 2011-го жертвами серии землетрясений на востоке Турции стали десятки людей (хотя магнитуда не превышала 5,6). Израильские спасатели и тогда участвовали в поисковых работах на востоке Турции, несмотря на ухудшение отношений с этой страной после мая 2010-го.

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