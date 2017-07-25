Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранского судна

Телеканал CNN сообщил, что американский военный корабль открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна, приблизившегося к нему менее чем на 150 метров.

Представители минобороны США сообщили, что иранское судно не реагировало на предупреждения с американского корабля, в том числе на попытки установить радиосвязь, на сигнальные факелы и на звуковые сигналы.

Источник в минобороне сообщил CNN, что предупредительный огонь велся с тем, чтобы избежать столкновения.

Американские военные отмечают, что после предупредительных выстрелов иранское судно "прекратило провокационные действия, но оставалось в районе еще несколько часов".