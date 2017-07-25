25 июля 2017 г.
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:31 Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранского судна
15:04 Самая тяжелая женщина мира начинает второй этап реабилитации
14:21 Красный крест: 1.090 палестинцев ранены солдатами ЦАХАЛа за 10 дней
13:20 Иорданские парламентарии возмущены: израильским дипломатам разрешили уехать
12:21 Арабское турне Эрдогана оказалось безрезультатным
11:19 Государства, бойкотирующие Катар, опубликовали новый "террористический список"
10:08 На Синае сорван крупный теракт: танкист раздавил автомобиль с боевиками
10:04 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 июля
09:54 Эпидемия холеры в Йемене: 600.000 больных до конца года
09:01 "Хизбалла" сообщила о победе над "Хайят Тахрир аш-Шам"
Ближний Восток

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранского судна

время публикации: 17:31 | последнее обновление: 17:31 блог версия для печати

Телеканал CNN сообщил, что американский военный корабль открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна, приблизившегося к нему менее чем на 150 метров.

Представители минобороны США сообщили, что иранское судно не реагировало на предупреждения с американского корабля, в том числе на попытки установить радиосвязь, на сигнальные факелы и на звуковые сигналы.

Источник в минобороне сообщил CNN, что предупредительный огонь велся с тем, чтобы избежать столкновения.

Американские военные отмечают, что после предупредительных выстрелов иранское судно "прекратило провокационные действия, но оставалось в районе еще несколько часов".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 июля 2017 г.
Роухани: "Санкции США противоречат венским соглашениям"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июля 2017 г.
США ввели новые санкции против Ирана за поддержку террора и ракетные испытания
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июля 2017 г.
CNN: лазерная пушка ВМФ США сбила беспилотник в Персидском заливе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июля 2017 г.
США намерены ввести новые санкции против Ирана, хотя по ядерной программе претензий нет
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июля 2017 г.
В Саудовской Аравии закрыт доступ к сайту, рассказавшему о нормализации отношений с Израилем







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017