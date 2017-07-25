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Ближний Восток

Арабское турне Эрдогана оказалось безрезультатным

время публикации: 12:21 | последнее обновление: 12:27 блог версия для печати фото
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил турне по арабским странам, целью которого было урегулирование катарского кризиса. В ходе поездки он посетил Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт.

В Дохе глава государства провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Как сообщает катарское агентство новостей, в беседе стороны обсудили региональные вопросы, уделив особое внимание кризису. Согласно публикации, Турция и Катар призвали решить его дипломатическим путем.

"Визит турецкого президента не принес ничего нового. Поспешное решение, принятое в начале кризиса, делает нейтралитет лучшим вариантом действий для Анкары", - заявил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш.

После того, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром, Турция выступила в поддержку эмирата.

Напомним, что ранее попытку выступить посредником в преодолении катарского кризиса предпринял государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Однако его усилия также ни к чему не привели.

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