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Ближний Восток

"Хизбалла" сообщила о победе над "Хайят Тахрир аш-Шам"

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:06 блог версия для печати фото
"Хизбалла" сообщила о победе над "Хайят Тахрир аш-Шам"

Шиитская группировка "Хизбалла" сообщила, что проходящая в районе Арсаля операция против боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" практически завершена. "Хизбалла" призывает противников прекратить сопротивление и сдаться.

Основные бои развернулись в долине аль-Хаиль, которая была главной операционной базой джихадистов. Представители "Хизбаллы" заявляют, что она полностью очищена от суннитских боевиков.

"Хайят Тахрир аш-Шам" первоначально называлась "Джабхат ан-Нусра" и считалась сирийским отделением "Аль-Каиды". Теперь она действует самостоятельно. Несколько дней назад ее боевики овладели сирийским городом Идлиб.

"Основная часть операции позади. После освобождения вади аль-Хаиль остается только прочесать местность в поисках скрывшихся боевиков. После этого мы начнем наступление на позиции "Исламского государства"", - говорится в заявлении "Хизбаллы".

Ливанская армия не принимает непосредственного участия в боевых действиях, ограничившись изоляцией зоны боев. Как утверждается, в ходе операции погибли 19 боевиков "Хизбаллы" и 130 суннитских джихадистов.

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