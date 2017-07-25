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Ближний Восток

Иорданские парламентарии возмущены: израильским дипломатам разрешили уехать

время публикации: 13:20 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
Здание иорданского парламента в Аммане

Беспорядки вспыхнули утром 25 июля в иорданском парламенте во время выступления министра внутренних дел Ралиба аз-Зуаби. Министр отчитался перед депутатами о ходе расследования событий в израильском посольстве.

Аз-Зуаби сообщил, что иорданский юноша первым набросился с отверткой на израильского охранника и был убит ответным огнем. Действия иорданца он назвал преступными, а действия израильтянина охарактеризовал как самооборону. Министр обещал рассказывать депутатам о ходе расследования.

Эти слова вызвали возмущение многих парламентариев. Они обвинили министра в том, что он глух к чаяниям простого народа, требующего судить убийцу. Несколько депутатов покинули зал заседаний в знак протеста.

Согласно лондонской газете "Аль-Раи аль-Юм", иорданская полиция была допущена в квартиру, где проживает охранник и которая обладает дипломатическим иммунитетом. Они также опросили свидетелей инцидента, в результате которого погибли два иорданца.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился 25 июня с послом Израиля в Аммане Эйнат Шлайн и охранником, открывшим огонь по напавшему на него террористу. Он дал высокую оценке выдержке и хладнокровию, проявленным израильтянами в последние дни.

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