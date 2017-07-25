25 июля 2017 г.
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Ближний Восток

Джаред Кушнер звонил королю Абдалле и просил его разрешить кризис в израильском посольстве

время публикации: 21:08 | последнее обновление: 21:08 блог версия для печати фото
Джаред Кушнер звонил королю Абдалле и просил его разрешить кризис в израильском посольстве

Барак Равид сообщает в "Гаарец" со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников, пожелавших остаться неизвестными, что ночью в воскресенье, когда глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу безуспешно пытался связаться с королем Иордании Абдаллой II, чтобы добиться разрешения кризиса в посольстве Израиля в Аммане, советник и зять президента США Джаред Кушнер позвонил королю и попросил его способствовать урегулированию ситуации.

Телефонная беседа между Кушнером и королем Абдаллой состоялась после того, как к советнику американского президента с этой просьбой обратился посол Израиля в США.

Одновременно с просьбой вмешаться в ход событий один из советников Нетаниягу обратился к послу США в Израиле.

Телефонный разговор между главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу и королем Иордании Абдаллой II состоялся только вечером 24 июля.

Как сообщал Барак Равид, выезд сотрудников посольства за пределы Иордании стал возможен благодаря договоренностям, которые были достигнуты в ходе визита в Иорданию главы общей службы безопасности (ШАБАК) Надава Аргамана. Иорданские власти отказались от требования начать уголовное следствие против охранника, который был причастен к инциденту, происшедщему накануне. В то же время, как утверждает Равид со ссылкой на слова высокопоставленного источника, иорданские полицейские получили право прийти в посольство и получить свидетельские показания от охранника. После этого сотрудникам посольства было разрешено покинуть территорию Иордании и вернуться в Израиль.

Напомним, что сотрудники посольства были блокированы в здании с момента инцидента, происшедшего вечером 23 июля, когда иорданский рабочий ударил отверткой израильского охранника, и был застрелен.

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