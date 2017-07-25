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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 июля

время публикации: 10:04 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 25 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

09:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии военнослужащие ЦАХАЛа задержали в Иудее и Самарии 26 разыскиваемых арабов. 22 задержанных подозреваются в участии в беспорядках, а также в насильственных действиях в отношении сил безопасности и граждан Израиля. Четверо подозреваются в причастности к террористическим организациям. Была также задержана мать террориста, совершившего нападении в поселении Халамиш. Все задержанные переданы в общую службу безопасности (ШАБАК) для следствия.

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