Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 25 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

09:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии военнослужащие ЦАХАЛа задержали в Иудее и Самарии 26 разыскиваемых арабов. 22 задержанных подозреваются в участии в беспорядках, а также в насильственных действиях в отношении сил безопасности и граждан Израиля. Четверо подозреваются в причастности к террористическим организациям. Была также задержана мать террориста, совершившего нападении в поселении Халамиш. Все задержанные переданы в общую службу безопасности (ШАБАК) для следствия.