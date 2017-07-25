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Ближний Восток

Государства, бойкотирующие Катар, опубликовали новый "террористический список"

время публикации: 11:19 | последнее обновление: 11:23 блог версия для печати фото
Государства, бойкотирующие Катар, опубликовали новый "террористический список"

Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет сообщили о расширении списка причастных к террору организаций и физических лиц. Утверждается, что они стали посредниками между Катаром и террористами.

В списке организаций – три йеменских благотворительных фондов, четыре ливийских медиа-центра и новостных агентств, а также две базирующиеся в Ливии группировки: Революционный совет Бенгази и "Бригады Рафаллы Сахати".

В списке физических лиц – три гражданина Катара, три гражданина Йемена, два ливийца и кувейтец. Как утверждается, через них осуществлялось финансирование "Аль-Каиды" и ее сирийского отделения "Джабхат ан-Нусра".

Напомним, что 18 июля Катару был передан отредактированный вариант ультиматума, число требований в нем сократилось с 13 до шести.

Как сообщил представитель Саудовской Аравии в ООН Абдалла аль-Муаллими, речь идет об обязательстве бороться с терроризмом и экстремизмом, прекращении финансирования террористов и предоставления им убежищ. Катар должен будет прекратить подстрекательскую деятельность и воздерживаться от провокаций.

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