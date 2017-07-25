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Ближний Восток

Красный крест: 1.090 палестинцев ранены солдатами ЦАХАЛа за 10 дней

время публикации: 14:21 | последнее обновление: 14:34 блог версия для печати фото
Красный полумесяц: 1.090 палестинцев ранены солдатами ЦАХАЛа за 10 дней

Палестинское общество Красного креста и красного полумесяца сообщило, что за последние 10 дней 1.090 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими.

Согласно обществу, рост числа пострадавших вызван репрессиями оккупационных властей против участников кампании гражданского неповиновения, последовавшей за терактом на Храмовой горе. Напомним, что он унес жизни двух израильских полицейских.

Палестинский Красный крест и красный полумесяц утверждает, что 29 палестинцев были ранены боевыми патронами, 374 – резиновыми пулями. 471 человек пострадал от слезоточивого газа. У 216 пострадавших зафиксированы побои и ожоги. Больше всего пострадавших – в Иерусалиме.

По данным агентства Maan, за время кампании неповиновения погибли семь палестинцев, четыре из них – непосредственно в ходе столкновений. Погибшим – от 17 до 24 лет.

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