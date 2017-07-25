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Ближний Восток

Российские войска разместятся в нескольких километрах от границы Израиля

время публикации: 07:21 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати фото
Российские войска разместятся в нескольких километрах от границы Израиля
Мухафаза Дараа
Сергей Рудской (слева)

Генштаб вооруженных сил Российской Федерации впервые раскрыл план размещения наблюдательных подразделений в зонах деэскалации на территории Сирии в районах Дараа, Кунейтра и Сувейда, сообщает агентство "РИА Новости".

Начальник главного оперативного управления генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал на брифинге, что 21 и 22 июля в Сирии уже были развернуты два блокпоста и 10 наблюдательных постов российской военной полиции.

Рудской подчеркнул, что ближайший пост расположен в 13 километрах от зоны разъединения израильских и сирийских войск на Голанских высотах. Напомним, что ширина самой зоны разъединения составляет от 500 метров до 10 километров. Таким образом, ближайшая точка размещения российских военных расположена не более, чем в 23 километрах от границы Израиля.

По словам Рудского, Израиль, Иордания и США были заранее уведомлены о размещении в Сирии российских сил контроля по дипломатическим каналам.

Напомним, что 17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и США сделали все возможное, чтобы учесть интересы и обеспечить безопасность Израиля при создании зоны деэскалации на юге Сирии.

Днем ранее, выступая на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал "очень плохим" соглашение о создании зоны деэскалации на юге Сирии, так как оно делает по сути легитимным присутствие иранских военных в этом регионе.

Вечером того же дня Нетаниягу обсуждал тему "южной зоны деэскалации" и в целом соглашения о прекращении огня в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Формально соглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу 9 июля, в 12:00 по местному времени. Оно распространяется на провинции Дараа, Кунейтра и Суэйда, включая территории, примыкающие к израильской и иорданской границам. Договор между сторонниками и противниками режима Башара Асада был заключен при посредничестве России, США и Иордании.

9 июля министр обороны Израиля Авигдор Либерман так прокомментировал вступление в силу соглашения о прекращении огня в Сирии: "Израиль сохраняет полную свободу действия – вопреки договоренностями между Трампом и Путиным. Мы будем делать все, что сочтем необходимым".

7 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с американским руководством достигнуто взаимопонимание по соглашению о перемирии на юго-западе Сирии. Конкретные границы зон деэскалации были определены в ходе совещания российско-американо-иорданской экспертной группы. Сообщалось, что безопасность на юго-западе страны будет обеспечивать российская военная полиция при взаимодействии с вооруженными силами США и Иордании".

6 июля, накануне начала саммита G20 в Гамбурге, Владимир Путин беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Тогда пресс-служба Кремля сообщала: "В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии". Канцелярия главы правительства Израиля не комментировала этот телефонный разговор. При этом в окружении Нетаниягу давали понять, что премьер-министр недоволен текстом соглашения о прекращения огня в Сирии, так как он не учитывает интересы Израиля.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2017 г.
Сергей Лавров – о зоне деэскалации в Сирии: интересы Израиля учтены
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 июля 2017 г.
Израиль выступает против российской версии "прекращения огня" в Сирии
// NEWSru.co.il // Пресса // 13 июля 2017 г.
Авигдор Либерман: "Война в Сирии – не наше дело". Обзор российских СМИ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 июля 2017 г.
В Сирии, в районе границы с Израилем, вступило в силу перемирие
// NEWSru.co.il // В мире // 9 июля 2017 г.
Путин рассказал в Гамбурге о зоне деэскалации около границы Израиля
// NEWSru.co.il // Пресса // 7 июля 2017 г.
The Daily Beast: США готовы терпеть Асада и российских военных в Сирии







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