На Синае сорван крупный теракт: танкист раздавил заминированный автомобиль

Египетская армия предотвратила крупный теракт на КПП, расположенном к югу от города эль-Ариш на северо-востоке Синайского полуострова. Тем не менее, семь человек погибли.

Военнослужащие заметили подозрительный автомобиль на подъезде к КПП, где скопилось множество машин. Несмотря на приказ остановиться, он продолжил движение. Тогда навстречу машине направился находившийся на КПП танк.

Танк подмял под себя автомобиль, в котором было около 100 килограммов взрывчатки. Предположительно, это и стало причиной ее детонации. Машина взорвалась вдали от КПП. Погибли семь прохожих, в том числе двое детей.

Впоследствии было установлено, что во взорвавшейся машине находился не только смертник, но и четыре боевика со стрелковым оружием, которые должны были открыть огонь по ожидавшим проверки автомобилям. Жертвами такого теракта стали бы десятки человек.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за попытку теракта, однако предполагается, что боевики были членами "Вилайят Синай" - египетского отделения "Исламского государства".



