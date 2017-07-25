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Ближний Восток

Эпидемия холеры в Йемене: 600.000 больных до конца года

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 09:55 блог версия для печати

Высокопоставленная делегация ООН посетила Йемен, чтобы составить представление о темпах распространения холеры. Делегация побывала на территориях, подконтрольных как международно признанному правительству, так и повстанцам-хуситам.

В состав делегации вошли руководители Всемирной организации здравоохранения, UNICEF и Всемирной продовольственной программы. Они встретились с премьер-министром Йемена Ахмадом бин Дагром.

23 июля в Адене побывал глава Международного Красного креста Питер Маурер. "Самое страшное в этой трагедии то, что она стала результатом человеческой деятельности. Ее можно предотвратить, но мир делает вид, что ничего не происходит", - заявил он.

По данным медиков, йеменская эпидемия холеры - самая страшная в современной истории. Первый случай был зафиксирован в марте 2017 года, однако число инфицированных уже превысило 360.000 человек. Почти 2.000 больных скончались.

До конца 2017 года холерой заболеют около 600.000 йеменцев. Отсутствие минимальных санитарных условий в охваченной гражданской войной стране содействует распространению болезни, а засуха лишает возможности восполнить потерю жидкости.

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