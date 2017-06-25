Аббас возложил венок к могиле Арафата, обещав освободить Иерусалим

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас возложил венок к мемориалу основателя ПНА и движения ФАТХ Ясира Арафата. Церемония была приурочена к празднику Ид аль-Фитр.

"Мы говорим нашему народу, всей арабской и мусульманской нации: мы рассчитываем на благословение Аллаха. И тогда в следующем году пир в честь окончания священного Рамадана мы устроим в Иерусалиме – нашей столице", сказал Аббас.

Глава ПНА также призвал весь арабский народ объединиться, чтобы содействовать решению этой задачи. "Я полон оптимизма, что арабский мир, несмотря на временные трудности, останется миром добра, миром, объединенным единой целью", - добавил палестинский лидер.

Отметим, что в последние годы палестинцам значительно сложнее мобилизовать арабскую поддержку. Главными вопросами на повестке дня арабского мира являются иранская экспансия и борьба с джихадистским террором.

21 июня в Рамалле прошла встреча Аббаса и Джареда Кушнера - ближайшего советника президента США Дональда Трампа. Согласно арабским СМИ, ее характеризовала очень нервная и напряженная обстановка. В итоге в Рамалле оценили прошедшую встречу как крайне неудачную.

Кушнер потребовал от Аббаса прекратить финансирование семей погибших террористов, а также тех, кто находится в израильских тюрьмах. В ответ Махмуд Аббас подчеркнул, что речь идет о внутренних делах Палестинской автономии, и заявил, что ПНА никогда не подчинится диктату Вашингтона.